Migránsokkal telnek meg a szállodák Németországban

Az M1 stábja azt tapasztalta, hogy a schengeni belső határokon problémamentesen át tudnak jutni a menedékkérők. Strasbourg közelében például egy nemrég átadott villamosvonalon gond nélkül érkezhetnek Németországba, de a vonatokon is sokan próbálkoznak. Aki átjut és menedékkérelmet nyújt be, az jó néhány hónapig biztosan ott maradhat.A francia határhoz közeli német településen, Karlsruhéban az itt élők szerint az utóbbi években jelentősen megnőtt a külföldiek száma. Egyes statisztikák szerint az alig több mint 300 ezres lélekszámú település lakóinak csaknem egyharmada migrációs hátterű. Ez azt jelenti, hogy a néhány éve kezdődött migrációs hullámmal érkezett Németországba, vagy legalább egyik szülője nem német származású.Az egyik belvárosi szállodába egy helybéli szerint folyamatosan érkeznek a migránsok. Az M1-hez eljuttatott amatőr felvételen jól látható, amint útmutatókat nézegetnek, és szobát keresnek.Nemcsak Karlsruhéban, a többi dél-németországi településen is hasonló a helyzet. Egy német férfi közzétett egy üzenetet, amiben arról számolt be, hogy Freiburgban egy szállodában frissen érkezett migránsok csoportját szállásolták el.„A szálloda előcsarnoka délelőtt fél tízkor tele volt migránsokkal, nőkkel és gyerekekkel. Ez egy meglehetősen nagy hotel, mindössze öt némettel találkoztam, a többiek mind menedékkérők voltak. Bérautók várták őket az épület előtt, azokkal mentek el" - fogalmazott. Arról is beszélt: a menedékkérők már nem mennek menekültszállókra, szállodai szobát, taxit biztosítanak nekik, és pénzt is kapnak, hogy bevásároljanak.Az M1 stábja Mannheimben is forgatott: a felvételen jól látható, hogy a folyópart tele van afrikai származású emberekkel.A migránsok Franciaországból tömegközlekedési eszközökkel feltűnés nélkül átjuthatnak Németországba. Tavaly például egy új villamost is indítottak, ami a két határmenti település, Strasbourg és Kehl között, a Rajna fölötti hídon áthaladva szállítja az utasokat.Mivel belső schengeni határról van szó, nem ellenőrzik az utasokat. Baden-Württemberg tartományban a rendőrség egy 30 kilométeres folyosón végezhet szúrópróbaszerű ellenőrzéseket.Sajtóhírek szerint a legtöbb illegális bevándorlót vonatokon kapják el. Annak, akinek nincsenek érvényes dokumentumai, visszatoloncolhatják, de ha menedékkérelmet ad be, akkor egy németországi befogadóközpontba szállítják.Az egyik helybéli az M1-nek azt mondta: a német településeken az utcakép jelentősen megváltozott. „Feltűnt nekem, hogy a francia oldalon nem változott észrevehetően az utcakép az elmúlt években, ott már korábban is sok afrikai származású embert lehett látni érkezett oda, de itt, Németországban ez még új nekünk" – mesélte egy férfi.A határmenti német településen, Kehlben az önkormányzatok mellt civil szervezetek is segítik a migránsokat. A Franciország felől érkezőket a közeli nagyvárosokban, Heidelbergben, Freiburgban és Karlsruhéban helyezik el, menekültszállásokon vagy szállodákban.