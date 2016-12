Milánóban lelőtték a berlini merénylőt

A Milánóban péntek hajnalban rendőrök által tűzpárbajban lelőtt férfi "minden kétséget kizáróan" a berlini merénylet feltételezett elkövetője - közölte délelőtti sajtótájékoztatóján Marco Minniti olasz belügyminiszter.



"Kétség sem fér hozzá, hogy a lelőtt férfi Anis Amri" - mondta a politikus, arra a 24 éves tunéziai férfira utalva, aki a német hatóságok gyanúja szerint hétfő este egy kamionnal egy berlini karácsonyi vásár résztvevői közé hajtott, halálra gázolva 12 embert és megsebesítve további mintegy félszázat.



Marco Minniti kevés részletet árult el a Milánó északi külvárosában péntek hajnalban történt lövöldözésről, de megjegyezte, hogy "lehetnek még fejlemények" az ügyben.



Az ANSA olasz hírügynökség úgy értesült milánói terrorelhárítási forrásból, hogy mind a személyleírás, mind az ujjlenyomat megegyezik a merénylőével.



Az olasz belügyminiszter péntek délelőtt háromnegyed tizenegykor sajtótájékoztatót tart az ügyben - jelentette be a minisztérium.



A német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) római kapcsolattartója tájékoztatást kapott az olasz belügyminisztériumtól arról, hogy a hétfői berlini kamionos merénylet elkövetésével gyanúsított Anis Amrit lelőtték péntek hajnalban Milánóban - jelentette be a német belügyminisztérium szóvivője.



Tobias Plate a pénteki berlini kormányszóvivői tájékoztatón kiemelte, hogy a német kormány egyelőre nem tudja hivatalosan is megerősíteni Anis Amri halálát, de az olasz partnerek által a BKA munkatársának tudomására hozott információk alapján már minden jel arra mutat, hogy a merénylettel alaposan gyanúsított tunéziai állampolgárról van szó, és "részéről nem fenyeget többé veszély".



Martin Schäfer, a külügyminisztérium szóvivője hozzátette, hogy az olasz hatóságok a milánói német főkonzulátust is értesítették a fejleményről. Mint mondta, köszönet illeti az olasz partnereket a szoros együttműködésért.