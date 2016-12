Milánóban lelőtték a berlini merénylőt - fotók

A Milánó vonzáskörzetében péntek hajnalban rendőrök által tűzpárbajban lelőtt férfi "minden kétséget kizáróan" a berlini merénylet feltételezett elkövetője - közölte Marco Minniti olasz belügyminiszter délelőtt sajtótájékoztatóján.

"Kétség sem fér hozzá, hogy a lelőtt férfi Anis Amri"

- mondta a politikus, arra a 24 éves tunéziai férfira utalva, aki a német hatóságok szerint hétfő este egy kamionnal egy berlini karácsonyi vásár résztvevői közé hajtott, halálra gázolva 12 embert és megsebesítve további mintegy félszázat.



A lövöldözés Milánó északi külvárosában, Sesto San Giovanniban, az ottani vasútállomás melletti parkolóban történt péntek hajnalban. A közelben lakók elmondták, hogy a hajnali órákban több lövést is hallottak, majd kinéztek az ablakon és egy férfit láttak a földön feküdni.



A rendőrség tájékoztatása szerint a nemzetközileg körözött tunéziai férfit igazoltatták, de a személyi okmányai helyett egy fegyvert rántott elő hátizsákjából és tüzet nyitott az intézkedő rendőrökre, akik aztán végeztek vele. Az egyik egyenruhásnak megsebesült a válla, amelyet meg kell műteni, de a 36 éves férfi nincs életveszélyben. Szemtanúk szerint az egyenruhások még megpróbálták Amrit újraéleszteni.



Az ANSA olasz hírügynökség úgy értesült, hogy a halálos lövést egy 29 éves szicíliai rendőr adta le, aki néhány hónapja került a rendőrséghez, és próbaidejét töltötte.



"Olaszországban a terrorizmus feletti kontroll erős. Ez tette számunkra lehetővé, hogy semlegesítsük a tunéziai férfit" - jegyezte meg Minniti. Mint hozzátette, Amri tartózkodási helyének meghatározása az "olasz biztonsági erők rendkívüli együttműködésének" köszönhető.



Minniti elmondta, hogy Németországban az illetékes politikai hivatalokat és a rendőrséget is teljes körűen informálták a történtekről. Tobias Plate, a német belügyminisztérium szóvivője később bejelentette, hogy a német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) római kapcsolattartója tájékoztatást kapott az olasz belügyminisztériumtól az Amrival történtekről.



Paolo Gentiloni olasz kormányfő telefonon tájékoztatta Angela Merkel német kancellárt Amri megöléséről. A német kormány köszönetet mondott az olasz hatóságoknak az intézkedésért. Gentiloni pénteken Rómában ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a veszély továbbra is nagy, azt Amri halála után sem lehet alábecsülni. Berlin már jelezte, hogy keresi Amri feltételezett tettestársait.



A rendőrség információi szerint Amri Franciaországból vonattal érkezett az olaszországi Torinóba - tájékoztatott pénteken Alberto Nobili, a milánói terrorellenes hatóság vezetője.



Matteo Renzi volt olasz kormányfő a feltételezett berlini merénylővel kapcsolatos legújabb fejleményről a Facebook közösségi oldalon azt írta, hogy "az olasz biztonsági erők a világ legjobbjai".

Tovább nyomoznak



Kétséget kizáróan megállapították, hogy a hétfői berlini kamionos merénylet feltételezett elkövetőjét, Anis Amrit lőtték le pénteken az olaszországi Milánóban - jelentette be a német szövetségi legfőbb ügyész



Peter Frank a hatóság karlsruhei központjában tartott tájékoztatóján elmondta, hogy a Milánóban rendőrökkel folytatott tűzpárbajban meghalt férfi azonosításához a Németországban rögzített ujjnyomatokat is felhasználták.



A nyomozást teljes erővel folytatják tovább, a legfőbb kérdés annak megállapítása, hogy vannak-e társtettesek és bűnsegédek, és hogy tudhatott-e valaki a merénylet tervéről.



Kérdésre válaszolva hangsúlyozta: valóban meg kell majd vizsgálni, hogy a német hatóságok korábban miként téveszthették szem elől a közveszélyes iszlamistaként számon tartott tunéziai férfit, de elsőként a 12 halálos áldozatot és 56 sebesültet követelő támadás ügyét kell feltárni.



Németországban széles körben bírálják a biztonsági szerveket, amiért nem tudták megelőzni a merényletet, utána pedig egy ártatlan embert gyanúsítottak meg, és amikor megállapították, hogy Anis Amri lehet az elkövető, nem tudták elfogni, a tunáziai férfi így Franciaországba, majd Olaszországba menekülhetett.



Bírálják a politikai döntéshozókat is, legfőképpen a menekültügyi szabályozás miatt, amely lehetővé tette, hogy Anis Amri szabadon mozoghasson az országban annak ellenére, hogy menedékjogi kérelmét elutasították.

Az Iszlám Állam is megszólalt



Az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet közölte pénteken, hogy az olasz rendőrség által Milánó külvárosában lelőtt férfi volt az, aki végrehajtotta Berlinben a 12 halálos és többtucatnyi sebesült áldozattal járó gázolásos merényletet.



"A berlini merénylő újabb támadást követett el olasz rendőrök ellen Milánóban, és életét vesztette a tűzharcban" - derült ki az Iszlám Állam szócsövének számító Aamák hírügynökség által kiadott közleményből, amely név szerint nem említi a támadót.



A tájékoztatás néhány órával az után jelent meg, hogy az olasz hatóságok bejelentették: Milánó egyik északi külvárosában péntek hajnalban végeztek a 24 éves tunéziai Anis Amrival, a berlini merénylet fő gyanúsítottjával.



A dzsihadista szervezet kedden jelentkezett az egyik népszerű berlini karácsonyi vásáron hétfőn történt kamionos merénylet elkövetőjeként. A terrorcsoport a támadót az "Iszlám Állam harcosának" nevezte, aki a berlini művelettel tett eleget "a keresztesek koalícióját alkotó országok állampolgárainak megtámadására buzdító felhívásoknak".



Az Aamák pénteken közzétett egy videofelvételt is, amely szerint a berlini merénylő hűséget fogadott a terrorszervezet vezetőjének, Abu Bakr al-Bagdadinak.