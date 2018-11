Milliárdokat csalt a cég pénzéből: őrizetben a Nissan-Renault-Mitsubishi autóipari szövetség elnök-vezérigazgatója

A vád szerint Carlos Ghosn, a Nissan Motor Co., a Renault SA és a Mitsubishi Motors Corp. részvételével létrehozott autóipari szövetség vezérigazgatója öt év alatt a ténylegesnél 5 milliárd jennel kevesebb jövedelmet jelentett a tokiói tőzsdének benyújtott beszámolókban, illetve "jelentős pénzügyi szabálytalanságokat" követett el, valamint céges pénzügyi forrásokat fordított személyes célokra.



A letartóztatással egy időben a hatóságok házkutatást tartottak a Nissan yokohamai központjában.



Hiroto Saikawa a Nissan vezérigazgatója bejelentette, hogy Carlos Ghosn és a vele együtt bűnrészesség vádjával letartóztatott Greg Kelly igazgató azonnali felmentésére tesz javaslatot tisztségeik alól.



A Nissan igazgatójának a közleménye leszögezi, hogy a vizsgálatban maximálisan együttműködnek a nyomozó hatóságokkal.



Carlos Ghosn 1999-ben lépett a Nissan élére igazgatói tisztségben és 2000-ben nevezték ki a cég elnökének, majd 2001-ben vezérigazgatójának, 2005-ben pedig a Renault vezérigazgatójának.



Neki tulajdonítható a Nissan gazdálkodásának nyereségessé tétele a Renault autógyárral létrehozott szövetség keretében. Ghosn vezetése alatt a Nissan fokozatosan eltávolodott a Japánban megszokott üzleti gyakorlattól. A Nissan agresszív tárgyalásokat folytatott a beszállítókkal, ami késhegyre menő versenyt váltott ki például az acélipari cégek között.



A Nissan 2016-ban szerezte meg az ellenőrzést az üzemanyag-fogyasztási botrány miatt pénzügyi nehézségekbe keveredett Mitsubishi Motors felett. Ghosn a Mitsubishi újdonsült vezérigazgatójaként ezt a márkát is integrálta a Nissan-Renault gyártási együttműködésbe.



A Nissan-Renault-Mitsubishi hármas így 2018 első fél évében át is vette a világ legnagyobb autógyártóját megillető rangot a Volkswagentől. Az idén az év első felében az autógyári hármas 5,54 millió autót értékesített, 5 százalékkal többet, mint 2017 első felében. A Volkswagen konszern 5,52 millió autót adott el az idei első hat hónapban.