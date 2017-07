Mindeközben Venezuelában áll a bál - meg az úttorlaszok

Szombat éjjel fegyveresek agyonlőtték a kormányoldal egyik képviselőjelöltjét: betörtek a lakásába, és több lövéssel végeztek vele - közölte az ügyészség, de a bűncselekmény indítékáról nem adott magyarázatot. Ellenzéki források szerint az elmúlt pár órában további három embert gyilkoltak meg, köztük a Demokratikus Akciópárt ifjúsági vezetőjét. Összecsapásokról érkeztek hírek tüntetők és a Nemzeti Gárda között a főváros, Caracas több kerületéből, és Lara, Mérida és Táchira szövetségi államokból is.

Az ellenzék és számos külföldi vezető felhívása ellenére az elnök nem volt hajlandó visszatáncolni tervétől, hogy létrehozza az alkotmány átírására hivatott 545 tagú testületet. A parlamentet uraló jobboldali ellenzék viszont bojkottálja a szavazást, azzal érvelve, hogy az új testület, struktúrája alapján elkerülhetetlenül Maduro érdekeit szolgálja majd.

"Ennek a kis Hitlernek előre foglalt cellája van!" - hangoztatta beszédében Maduro, az általa gyakorta használt gúnynéven emlegetve Guevarát.

Tüntetések, úttorlaszok építése és utcai összecsapások közepette zajlanak Venezuelában az alkotmányozó nemzetgyűlési választások - jelentették vasárnap a hírügynökségek. A feszültség nagy a gazdasági csőd közelébe jutott dél-amerikai országban. Április óta több mint száz ember vesztette életét az erőszakba átcsapó megmozdulásokban.A reggel hatkor megkezdett választásokon az első között adta le a szavazatát Nicolás Maduro államfő. "Én vagyok az első szavazó. Isten áldását kérem, hogy a nép szabadon gyakorolhassa jogát a demokratikus választásra... Donald Trump császár meg akarta akadályozni, hogy a nép élhessen a jogával a szavazásra" - jelentette ki.Az ellenzék az egész alkotmányozó nemzetgyűlési választást elutasította, és nem indított képviselőjelölteket. Felszólította Caracas lakosságát, hogy vasárnap folyamán tartson egy nagygyűlést a várost átszelő főúton. Azt is kérte az emberektől, hogy emeljenek útakadályokat az egész országban, noha a kormány tíz évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegette meg azokat, akik akadályozzák a szavazás lebonyolítását.A szavazóhelységekhez ország szerte 232 ezer katonát vezényeltek ki, hogy elejét vegyék a szavazóhelyiségek blokádjának vagy megtámadásának. A parlamenti többségben lévő ellenzék az alkotmány átírása arra szolgál, hogy Maduro hatalmon maradhasson, megkerülhesse a parlamentet, és ne kelljen megtartani jövőre az elnökválasztást. Az államfőt azzal vádolják, hogy "a kubai rendszer útjára" tereli az országot. A kormány azt hangoztatja, hogy a nemzetgyűlésnek "szuper hatalma" lesz, feloszlathatja a parlamentet is, de hozzá fog járulni, hogy helyreállíthassák a gazdaságot. Megfigyelők szerint a szavazásról szóló kulcsfontosságú adat a részvételi arány lesz.Megkezdődött az alkotmányozó nemzetgyűlési választás vasárnap Venezuelában, miután helyi idő szerint hajnali 6 órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek - jelentették hírügynökségek. A Nicolás Maduro baloldali elnök által kiírt választás a bírálók aggodalma szerint egy diktatúra bevezetésének jelentős lépése lehet a politikai és gazdasági válságtól sújtott dél-amerikai országban.A fegyveres erők előzetes bejelentése szerint ország szerte 232 ezer katonát vezényeltek ki, hogy elejét vegyék a szavazóhelyiségek blokádjának vagy megtámadásának. Az ellenzék által kiírt, július közepi nem hivatalos népszavazáson a résztvevők több mint 98 százaléka utasította el Maduro új alkotmányozásra irányuló tervét. Az akkori voksolás mintegy 7,1 millió résztvevője a választásra jogosultak egyharmadát tette ki.Az ellenzék szerint az elnök az alkotmánymódosítással saját hatalmát akarja megerősíteni, így próbálja megkerülni a lakosság többségének támogatását élvező ellenzéki többségű parlamentet. A választásokat megelőző héten is 48 órás általános sztrájkot tartottak, amely újabb halálos áldozatokat követelő zavargásokkal járt együtt. Csütörtökön 113-ra emelkedett az április óta tartó tüntetéssorozat és a fegyveres testületek tagjaival vívott összetűzések halálos áldozatainak száma.A szocialista Nicolás Maduro kormánya péntektől keddig a kampánycsendre hivatkozva betiltotta a tüntetéseket. A Demokratikus Egység Kerekasztala (MUD) nevű ellenzéki pártszövetség azonban közölte, hogy nem vesz tudomást a tilalomról, és arra bátorította a párthíveit, hogy menjenek az utcára és "foglalják el" Venezuelát.Miközben közvélemény-kutatások szerint a lakosság hatalmas többsége ellenzi Maduro tervét, az elnök szombati televíziós üzenetében világossá tette, az alkotmányozó nemzetgyűlést arra akarja felhasználni, hogy korlátok nélkül kormányozhassa az országot, s úgy írta le a szavazást, mint amelytől "egy mindenek felett álló hatalom megteremtését" várja.Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint Maduro hozzátette, azt akarja, hogy a nemzetgyűlés megfossza majd mentelmi jogától az ellenzéki törvényhozókat, és börtönbe jutasson közülük legalább egyet, Freddy Guevarát, aki a kormány ellen négy hónapja tartó tüntetési hullám egyik legaktívabb szervezője volt.Az ellenzék ezzel szemben az elmúlt hetekben Maduro elnök távozását, az alkotmányreform beszüntetését és új választások kiírását követelte.Elemzők szerint félő, hogy a vasárnapi szavazás, amelyen az alkotmány átírásával megbízott alkotmányozó nemzetgyűlést választják meg, tovább fokozza az országban a bizonytalanságot