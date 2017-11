Minden ceremónia nélkül, az éjszaka leple alatt szórták a tengerbe a lápi gyilkos hamvait

A Nagy-Britannia történetében valaha is feljegyzett legmagányosabb temetésben részesült egy hírhedt sorozat-gyermekgyilkos, a lápi gyilkosként is emlegetett Ian Brady, aki 79 évesen hunyt el egy szigorúan őrzött liverpooli elmegyógyintézetben.



Bíróság tiltotta meg, hogy akár egyetlen gyászoló is jelen legyen, zene szóljon vagy virág legyen ott, amikor az éjszaka leple alatt egy hajóról a tengerbe szórták az öt gyermek megölésével vádolt férfi hamvait.



Az elvetemült Ian Brady és bűntársa, Mary Hindley az általuk megkínzott és meggyilkolt gyermekek közül négyet a mindentől távol fekvő, elhagyatott észak-angliai Saddleworth-mocsárban földelt el, Lancashire és Cheshire megyék határán.



Brady még májusban halt meg, és temetése azért húzódott ilyen sokáig, mert nem akadt krematórium, amely hajlandó lett volna a hamvasztásra, és félő volt az is, hogy a hamvakat a magányos lápvidéken szórják szét, ahová az áldozatait is temette.



Végül egy felsőbírósági döntés úgy rendelkezett, hogy a holttestet minden ceremónia nélkül tüntessék el, nehogy a temetés megbotránkoztassa az embereket és feltépje az áldozatok családtagjainak lelki sebeit.



Brady és Hindly perének tárgyalása az 1960-as években sokkolta a brit közvéleményt. Az esküdtszék fültanúja volt a pár legfiatalabb áldozata, a 10 évesen megölt Lesley Ann Downey élete utolsó szívbe markoló pillanatainak, mivel hóhérai magnóra vették a gyermek kínhalálát.



Egy másik áldozat, a 12 évesen megölt Keith Bennett édesanyja egész életét azzal töltötte, hogy gyermeke holttestét kereste a távoli mocsárvidéken, és 2012-ben halt meg anélkül, hogy bármit is talált volna a gyermektől.



A tetteseket letöltendő életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, a pár nőtagja 2002-ben halt meg.



Pénteken nyilvánosságra hozott adatok szerint Brady holttestét egy önkormányzati alkalmazott hozta el a Királyi Liverpooli Kórházból október 25-én este, és azt rendőri kíséret mellett egy krematóriumba szállították, ahol egy óra múlva meg is kezdődött a hamvasztás, amely során sem zenét, sem virágot nem engedélyeztek.



A lápi gyilkos nehezékkel ellátott, lebomló urnába helyezett hamvait végül a liverpooli kikötőbe vitték, ahol a kora hajnali órákban a tengerbe helyezték.