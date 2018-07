Mitch McConnell: az Egyesült Államok tiszteli a NATO-t, az Európai Unió a barátja és Oroszországot tartja fenyegetésnek

Az Egyesült Államok tiszteli a NATO-t, az Európai Unió tagországai a barátai, és Oroszországot tartja fenyegetésnek - jelentette ki Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője a kongresszusban tartott sajtóértekezletén.



McConnell egyúttal leszögezte: Oroszország "minden kétséget kizáróan" beavatkozott a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba.



A befolyásos republikánus vezető figyelmeztette Oroszországot, nehogy megpróbáljon beavatkozni az ősszel tartandó, úgynevezett félidős választásokba, amelyeken a képviselőház egészét és a szenátus mintegy harmadát választják újra, valamint több szövetségi államban kormányzóválasztás is lesz.



McConnell felvetette: lehetséges, hogy a szenátus újabb szankciókat hoz majd Oroszország ellen.



McConnell nyilatkozata illeszkedik azoknak az amerikai politikusoknak az eddigi megszólalásaihoz, akik bírálták Trump Helsinkiben elmondott és Oroszországot a 2016-os beavatkozás alól felmentő szavait. A legbefolyásosabb republikánus és demokrata párti politikusok már hétfőn megfogalmazták éles bírálataikat, és még a Donald Trumphoz közelálló Fox televízióban és a The Wall Street Journal szerkesztőségi állásfoglalásában is bírálatokkal illették az elnököt. "A hétfői közös sajtókonferencia zavarba ejtő volt" - fogalmazott a konzervatív The Wall Street Journal.



A Fehér Ház volt kommunikációs igazgatójától, Anthony Scaramuccitól kezdve a volt házelnökig, a Trumphoz rendkívül lojális Newt Gingrichig - akinek felesége a Trump-kormány vatikáni nagykövete - minden befolyásos politikus és közéleti személyiség azt hangsúlyozta, hogy az elnöknek korrigálnia kell mondandóját.