Mogyorószedő férfi a medvék legújabb székelyföldi áldozata

Mogyorót szedő férfit sebesített meg szombaton a székelyföldi Csíkjenőfalva közelében egy medve - közölte vasárnap az Agerpres hírügynökség és a Hargita megyei önkormányzat.



A közepes méretű medve egy bokorból ugrott elő, és azonnal a férfira támadt, akit a bal lábán harapott meg. Amint az áldozat elmesélte: úgy tudott szabadulni, hogy a nála lévő bottal kezdte ütlegelni az állatot, mely egy idő után eleresztette a lábát, és elszaladt. A férfit jelenleg kórházban ápolják.



A Hargita megyei önkormányzat közleménye szerint ez volt az idei tizedik eset, amikor emberre támadt a medve Hargita megyében. Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke személyesen kereste fel a kórházban az áldozatot, akivel a nép ügyvédjének (az ombudsman romániai megfelelője) címzett, medveveszéllyel kapcsolatos petíciót is aláíratta.



A politikus sérelmezte, hogy a román környezetvédelmi tárca még mindig nem hozta meg a 140 veszélyes medve kilövését lehetővé tevő, hatvan nappal ezelőtt megígért határozatot. Egyben azt is kezdeményezte, hogy hozzanak létre kártérítési alapot a medvetámadások áldozatainak.



Európában - Oroszország európai részét leszámítva - körülbelül 17 ezer medvét tartanak számon, amelyből több mint 6800 Romániában él, a romániai medveállomány 78 százaléka pedig Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyében található. A medvetámadások azóta sokszorozódtak meg, hogy a román kormány tavaly a populációszabályozás céljával történő medvevadászatot is betiltotta. Korábban a tárca évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt a vadásztársaságoknak.