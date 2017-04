Mosodát nyittatott a hajléktalanoknak Ferenc pápa

A mosoda ingyen mossa, szárítja és ki is vasalja a hajléktalanok által hozott ruhaneműket. A gépek működtetésében önkéntesek segítenek. A mosodában hat mosó- és hat szárítógépet helyeztek el, valamint vasalókat: a legmodernebb háztartási gépeket egy ismert multinacionális cég adományozta, és ingyenesen szolgáltatja a mosószert is.



A mosoda a Vatikántól nem messze levő Trastevere negyedben nyílt meg, a Szent Egyed közösség szegényeknek és hajléktalanoknak fenntartott egyik központjában. A mosoda mellett a következő hónapokban borbélyüzlet, orvosi rendelő és élelmiszer-, valamint ruhaelosztó is működik majd.



Ferenc pápa 2015 februárjában nyitott meg egy zuhanyzóhelyet a Szent Péter tér oszlopcsarnokának oldalában, majd ugyanitt ingyenes borbélyszolgálat is elkezdett működni, tavaly pedig szintén itt orvosi ambulancia nyílt. 2015-ben a Vatikán közelében éjszakai szállást is nyitottak hajléktalan férfiak számára.