˝Most is tüntetésekre van szükség az utcán, ami vérontással járhat˝

Loretta Lynch, a Barack Obama vezette előző amerikai kormány igazságügyi minisztere videoüzenetet tett közzé egyebek között arról, hogy szerinte mint sokszor korábban, most is tüntetésekre van szükség az utcákon, ami vérontással és akár halálos áldozatokkal járhat.



Lynch videoözenetére a WorldNetDaily független hírportál nyomán a republikánusokhoz közel álló Fox televízió hívta fel a figyelmet vasárnap.



A volt miniszter körülbelül egyperces, szenvedélyes hangú videójában azt állította, hogy az amerikaiak manapság "nagy félelemben és bizonytalanságban" élnek, s konkrétumok említése nélkül leszögezte, hogy "jogainkat támadják, csorbítják, eltapossák". Az első kommentárok a legmeghökkentőbbnek azokat a szavakat találták, amelyek azt sugalmazzák, hogy minderre a válasz az utcai akciózás, amely elkerülhetetlenül vérbe fulladhat, vagy akár halálos áldozatokat is szedhet.



"Tudom, hogy sokaknak félelmetes és bizonytalan ez az időszak. Tudom, hogy aggódnak, akik azt látják, hogy jogainkat támadják, csorbítják, eltiporják. Tudom, hogy ez nehéz időszak, de emlékeztetek mindenkit arra, hogy soha nem volt könnyű. Mindig kellett erőfeszítéseket tennünk azért, hogy előrébb vigyük ezt az országot, hogy megvalósítsuk alapító atyáink nagy ideáljait. Sokszor voltak olyan emberek, akik kitűntek, akik látták, hogy mit kell tenni, és összefogtak, hogy megvalósítsák ezeket az ideálokat. Tüntettek, vérüket ontották és igen, némelyikük meg is halt. Ez kemény. De minden jó dolog kemény. Ezt korábban megtettük. S megtehetjük ismét" - jelentette ki Loretta Lynch.



Lynch 2014-ben, Eric Holder után lett az igazságügyi tárca vezetője, nevét tavaly nyáron emlegették gyakran. A választási kampány hajrájában ugyanis egy phoenixi repülőtér hangárjában találkozott Bill Clinton volt elnökkel, akinek felesége, Hillary Clinton demokrata párti elnökjelölt ellen éppen vizsgálatot folytatott a minisztérium felügyelete alatt álló Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).



A hétvégén sokhelyütt tartottak Trump elnök támogatására szervezett szimpátia-tüntetéseket, amelyeket néhol demokrata párti aktivisták zavartak meg, erőszakba fullasztva a békés demonstrációkat. Trump melletti tüntetés volt például New Yorkban, Washington, a minnesotai St. Paul városban, a Tennessee államban lévő Nashville-ben, Kalifornia több városában. A hagyományosan baloldali kaliforniai egyetemi városban, Berkeley-ben a tüntetők és az ellentüntetők össze is csaptak, a rendőrségnek kellett közbelépnie, tíz tüntetőt letartóztattak.