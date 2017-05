Moszkva kész a válaszlépésekre, ha Washington nem adja vissza a lefoglalt orosz ingatlanokat

Usakov figyelmeztette az amerikai kormányt, hogy Moszkva türelme "nem végtelen", és hogy Oroszország mindeddig nem reagált két, a tulajdonát képező, Washington környéki rezidencia tavaly év végén történt lefoglalására, de, mint fogalmazott, "a kölcsönösség alapelvét senki sem törölte el" a diplomáciában. A tanácsadó nem jelölt meg határidőt, ugyanakkor elmondta, hogy a problémára két külügyminiszter-helyettes igyekszik megtalálni a megoldást.



Usakov említést tett arról is, hogy lefoglalásokkal párhuzamosan Washington 35 orosz diplomatát is kiutasított, amire Moszkva nem válaszolt hasonló ellenlépéssel.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter washingtoni tárgyalásait kommentálva, a tisztségviselő hangot adott véleményének, miszerint az orosz-amerikai kapcsolatok fokozatosan kiépülnek, és "kezdenek jelentőségteljes tartalommal megtelni". Usakov szerint az orosz diplomácia vezetője részletekbe menő és őszinte tárgyalásokat folytatott amerikai hivatali partnerével, Rex Tillersonnal és Donald Trump elnökkel. Megfogalmazása szerint erőfeszítésekre van szükség az előző amerikai kormányzat által "lerombolt" kapcsolatok normalizálásához.



Mint Usakov hangsúlyozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök megerősítette, hogy közösen és pragmatikus szellemben kell megtalálni a megoldást a kétoldalú és nemzetközi kérdésekben. Mint mondta, lehetséges, hogy a két elnök július 7-én, a G20-csoport hamburgi csúcstalálkozóján ül majd külön is tárgyalóasztalhoz egymással.



"Nem számítunk arra, hogy azonnal sikerül majd minden problémát megoldanunk, mivel (Barack) Obama (volt amerikai elnök) és csapata nagyon nehéz örökséget hagyott hátra Oroszország viszonylatában, és ezeket a beomlásokat nagyon nem lesz könnyű eltakarítani az útból" - mondta.



A kapcsolatok rendezését zavaró tényezőként említette meg, hogy az Egyesült Államokban továbbra is a tavalyi amerikai elnökválasztásba való beavatkozással vádolják Oroszországot.



Usakov beszámolója szerint Lavrov Washingtonban az izraeli-palesztin rendezésről, valamint a szíriai, az afganisztáni és az ukrajnai helyzetről is tárgyalt. Elmondta, hogy az orosz külügyminiszter felvetette Kijev felelősségre vonását a minszki megállapodások "makacs" be nem tartása miatt, amiért az ukrán vezetés nem kíván különleges státust biztosítani a Donyec-medencének és mert nem bocsátkozik tárgyalásokba a szakadár köztársaságokkal.



Pénteki orosz sajtójelentések szerint Lavrov az alaszkai Fairbanksben, ahol az Északi-sarkvidéki Tanács külügyminiszteri tanácskozásán vett részt, újságíróknak kijelentette, hogy Oroszország Donald Trump és formálódó csapatának választására bízza, hogy milyen formában és milyen ütemben valósuljon meg a kapcsolatok helyreállítását célzó együttműködés. Kijelentette, hogy Moszkva üdvözölni fog bármilyen amerikai hozzájárulást a szíriai biztonsági övezetek létrehozásáról rendelkező orosz-rörök-iráni memorandum végrehajtását. Nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az övezetekbe amerikai megfigyelők tevékenykedjenek, de hangsúlyozta, hogy ehhez Damaszkusz beleegyezése is szükséges.