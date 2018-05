Moszkva követeli az ukrajnai újságíró-gyilkosság haladéktalan felderítését, Kijev Moszkvát gyanúsítja

Ukrán rendőrautók állnak Arkagyij Babcsenko orosz haditudósító kijevi otthonának bejárata előtt.

Az orosz újságírót hátba lőtték, majd a mentőautóban életét vesztette. Babcsenko 2017 óta élt Ukrajnában, a Reuters brit hírügynökség közlése szerint a férfi azért hagyta el Oroszországot, mert féltette az életét. (MTI/EPA/Sztepan Franko)

Az orosz kormány és az EBESZ is követeli az újabb ukrajnai újságíró-gyilkosság haladéktalan felderítését, miközben az ukrán vezetők az gyanítják, hogy Oroszország áll a Kijevbe költözött ismert orosz ellenzéki újságíró, Arkagyij Babcsenko megölése mögött.Arkagyij Babcsenkót kijevi otthona küszöbén gyilkolták meg kedd este, háromszor hátba lőtték. A gyilkos feltehetően a lépcsőfeljáratban várta, és akkor lőtt, amikor az újságíró bérelt lakásának ajtajához ért. Bent tartózkodó felesége hívta ki a mentőket, de a férfi kórházba szállításkor belehalt sebesüléseibe.A 41 éves áldozat korábban a Moszkovszkij Komszomolec című orosz lap és több más moszkvai sajtóorgánum haditudósítója volt. Az UNIAN hírügynökség ismertetése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök ádáz bírálója volt. Elemzőként is ismertté vált, több könyvet írt, amelyeket 16 nyelvre fordítottak le, és 22 országban adtak ki. Számos rangos díjjal ismerték el tevékenységét, az angol PEN Club is kitüntette. Tavaly februárban Prágába, majd onnan augusztusban Kijevbe költözött, mert fenyegetve érezte magát saját hazájában. Ukrajnában a Prime: Babcsenko tévéműsort vezette az ATR krími tatár tévéadón.Az ukrán nyomozóhatóságok nem zárják ki, hogy a gyilkosság az áldozat újságírói tevékenységével függ össze. Az ügyben az orosz szövetségi nyomozó bizottság is büntetőeljárást indított, tekintettel arra, hogy Babcsenko orosz állampolgár.Harlem Désir, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) médiaszabadság-képviselője Twitter-bejegyzésében az újságíró-gyilkosság haladéktalan és teljes kivizsgálására szólította a kijevi hatóságokat.Az orosz külügyminisztérium felszólította az ukrán hatóságokat, hogy mindent tegyenek meg a gyilkosság felderítéséért. A tárca szerint a médiában dolgozók elleni erőszakcselekmények és gyilkosságok egyre gyakoribbak Ukrajnában, a nyomozások pedig rendre nem vezetnek el a tettesek kézre kerítéséhez. Vaszilij Nyebenzja orosz ENSZ-nagykövet kijelentette, hogy Ukrajnában elteszik láb alól a független és ellenzéki újságírókat, a bűneseteket pedig nem vizsgálják ki, és mindig Oroszországot teszik értük felelőssé. A diplomata szerint számítani lehet arra, hogy ezúttal is ez fog történni.Mindenesetre Anton Herascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója már rögtön a gyilkosság után azt állította, hogy Oroszországnak köze lehet Babcsenko megöléséhez. Erre tett utalást Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter is az ENSZ Biztonsági Tanács kelet-ukrajnai helyzetnek szentelt keddi ülésén. Klimkin szerint egyelőre korai arról beszélni, hogy ki áll az újságíró-gyilkosság mögött, de ismerve a korábbi hasonló eseteket, nyomos ok van azt feltételezni, hogy Oroszország "mindenféle taktikát bevet, hogy megingassa Ukrajnát". Felhívta a figyelmet arra, hogy Babcsenko az orosz "rezsim" ismert ellenlábasa volt, és mielőtt Ukrajnába költözött, fenyegetéseket kapott Oroszországban ő és a családja is. Ukrajnában is folytatta a harcot a demokratikus Oroszországért, Moszkva pedig mindig is ellenséget látott benne - mondta Klimkin.A megölt újságíró egyik társa, Miroszlav Haj biztosra veszi, hogy Babcsenko politikai indíttatású gyilkosság áldozata lett. Emlékeztetett arra, hogy többször kapott halálos fenyegetéseket. "Ez kizárólag oroszellenes álláspontjával és tevékenységével függ össze. Rendszeresen szólalt fel támogatólag Ukrajna mellett, Putyin és Oroszország ellen. Elmenekült onnan (Oroszországból). Azt írta, azzal fenyegették, hogy megölik, végeznek vele és családjával is... Ő Oroszország szégyenletes politikáját világította meg. Ez csakis politikai gyilkosság" - idézte Hajt az ukrán hírügynökség.