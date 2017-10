Elfogadhatatlannak nevezte az orosz zászlók eltávolítását az amerikai hatóságok által lefoglalt orosz diplomáciai tulajdonú épületek tetejéről Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amikor csütörtökön telefonon beszélt amerikai hivatali partnerével, Rex Tillersonnal.



Az orosz diplomáciai tárca közleménye szerint Lavrov megerősítette amerikai kollégájának, hogy Moszkva pert indít Washington ellen az Egyesült Államokban "törvénytelenül elkobzott orosz tulajdon miatt", és hogy visszaadásukat fogja követelni.



"Az amerikai tisztségviselők által folytatott önkényeskedés egyenesen ellentmond a Washington legmagasabb szinten hangoztatott, arról szóló nyilatkozatainak, hogy normalizálni akarja a példátlanul alacsony szintre süllyedt kétoldalú kapcsolatokat" - olvasható a közleményben.



A TASZSZ orosz hírügynökségnek csütörtökön egy név nélkül nyilatkozó amerikai külügyi illetékes közölte, hogy Washington jelezte az orosz diplomatáknak: kész visszaszolgáltatni a zászlókat. A nyilatkozó szerint "a volt orosz konzuli ingatlanokról" (a San Franciscó-i főkonzulátus és a főkonzuli rezidencia tetejéről) a szükséges tisztelet megadása mellett vonták le és őrzik őket biztonságos helyen ezekben az épületekben.



Vlagyimir Putyin orosz elnök július végén rendelte el, hogy szeptember 1-jéig 755 fővel, 455-re csökkentsék az amerikai nagykövetség és három oroszországi konzuli képviselet létszámát. A döntést Moszkva a vele szemben bevezetett amerikai szankciók törvénybe foglalt megszigorításával, valamint orosz diplomaták egy 35 fős csoportjának tavaly év végi - még az Obama-adminisztráció alatt történt - kiutasításával indokolta. Ez utóbbi a washingtoni érvelés szerint az amerikai elnökválasztásba való orosz beavatkozás miatt történt.



Augusztus végén Washington felszólította Moszkvát, hogy szeptember 3-ig zárja be San Franciscó-i főkonzulátusát, valamint egy-egy kereskedelmi képviseletét Washingtonban és New Yorkban. Ezt az orosz fél megtette, de nem adta fel sem az épületek tulajdonjogát, sem azok diplomáciai mentességét, ezért tiltakozott, amikor az amerikai hatóságok behatoltak azokba. Moszkva szerint Washington öt ingatlanját foglalta le, megsértve a diplomáciai mentességről rendelkező bécsi egyezményt, ami miatt amerikai bíróságon próbál igazának érvényt szerezni.



A TASZSZ beszámolója szerint az amerikai hatóságok október 1-jéig adtak haladékot arra, hogy a San Franciscó-i konzulátus munkatársai kiürítsék az épületet. Washington értelmezése szerint az épületek diplomáciai mentessége megszűnt. Ettől függetlenül, mint a hírügynökség írta, orosz tulajdonban maradtak, kivéve a New York-i képviseletet, amely bérlemény volt.



Az épületek feletti tényleges ellenőrzést az amerikai külügyminisztérium diplomáciai biztonsági szolgálata és a külföldi missziókért felelős osztálya vette át.



A kétoldalú kapcsolatok állapotát jelezi, hogy nem kapott amerikai beutazó vízumot az orosz vezérkar küldöttsége, élén Andrej Tretyjak altábornaggyal, hogy részt vehessen az ENSZ-közgyűlés ülésszaka alkalmából az amerikai rakétavédelmi rendszerről tartott csütörtöki orosz-kínai közös tájékoztatón. Az Interfax hírügynökség jelentése szerint Tretyjak tábornok helyett a rendezvényen Alekszandr Jemelajnov, az orosz védelmi tárca nemzetközi főosztályának vezetője fejtette ki Moszkva álláspontját.