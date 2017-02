Müncheni konferencia: ki kell tartani a multilaterális együttműködés mellett

A kancellár aláhúzta, hogy az EU, a NATO és az ENSZ hatékonyságán és válságtűrő képességén is javítani kell.



Az EU-nak meg kell tanulnia, hogy csak a fontos ügyekre összpontosítson, és beváltsa a "jólétet mindenkinek" ígéretét. Fejleszteni kell védelmi képességeit is, de nem lehet a NATO alternatívája - mondta Angela Merkel.



A nemzetközi menekültválsággal kapcsolatban rámutatott, hogy az EU közvetlen szomszédja Szíriának, és hangsúlyozta: a védelemre szoruló emberek befogadása "az EU felelőssége" is.



A terrorizmusról szólva hangoztatta, hogy forrása "nem az iszlám".



Kiemelte: érdemes küzdeni a multilaterális együttműködés fenntartásáért, mert "a közös cselekvés mindenkit erősít".