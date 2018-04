Münsteri támadás: készültségben a rendőrség különleges egységei

Ketten meghaltak, nagyon sokan megsérültek, több embert életveszélyes állapotban vittek kórházba. Annyi bizonyos, hogy szándékos gázolás történt. A tettes a helyszínen öngyilkos lett, a tömeggyilkossághoz használt furgonban egy gyanús csomagot is találtak, ezt tűzszerészek vizsgálják, emiatt kitelepítették a környékről a lakókat. Riadókészültségbe helyezték a német terrorellenes elitkommandót. A hírek szerint ellenőrzött robbantást is végrehajtottak a tettes lakásánál. A legfrissebb információk szerint az ámokfutó egy 49 éves, német születésű férfi, aki mentális problémái miatt volt ismert a hatóságok előtt. A tartományi belügyminiszter este kizárta, hogy iszlamista hátterű támadás történt volna – kora este óta ugyanis mindenki a berlini karácsonyi vásárban történt, és a hasonló európai terrortámadásokkal vont párhuzamot.



Több ország vezetője is kifejezte együttérzését a szombaton elkövetett tömeges gázolás áldozataival, illetve a halálos áldozatok hozzátartozóival. Angela Merkel német kancellár sajtóirodáján keresztül hangsúlyozta: minden tőlük telhető erőfeszítést megtesznek a történtek kivizsgálásáért, a sérülteknek és a halálos áldozatok hozzátartozóinak a támogatásáért. A kancellárt – mint olvasható a közleményben – „mélységesen megrázta" az eset.



A Fehér Ház sajtóirodája Donald Trump együttérzését és imádságát tolmácsolta a münsteri gázolás ártatlan halálos áldozatainak és a hozzátartozóknak. Hasonló tartalmú üzenetet küldött Emmanuel Macron francia elnök is Twitter-bejegyzésében.



Vlagyimir Putyin orosz elnök is részvétét fejezte ki a német államfőnek és kancellárnak, „őszinte együttérzéséről" biztosítva az áldozatok családtagjait, mielőbbi gyógyulást kívánva a sérülteknek.



Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke közleményében hangsúlyozta: „Együtt gyászolunk Münsterrel". Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik ebben a nehéz helyzetben segítséget nyújtanak a szenvedőknek, sok erőt kívánva nekik.



Három halálos áldozat, több tucatnyi sérült



Münster egy háromszázezres város Németország északi részén. Történelmi óvárosának közepén van egy kis tér, rajta a várost szimbolizáló szoborral. Ez a tér találkozóhelye a város lakóinak. Itt hajtott egy teraszon üldögélő emberek közé kora délután egy kisteherautó.



A belvárosban sokan voltak ebben az időben – egy több ezer fős demonstrációra készültek a Németországban élő kurdok. Egyelőre nem tisztázott, hogy az akciónak volt-e köze a tervezett tüntetéshez.







A korábbi adatokkal szemben nem négy halottja van az esetnek, hanem három, köztük a gázoló, aki tette után végzett magával. Húszan megsérültek, közülük hatan életveszélyes állapotban vannak.



A német hatóságok meglehetősen szűkszavúan nyilatkoztak. A különböző helyi híroldalak, a különböző hatóságokra hivatkozva harminc és ötven közötti sebesültről szólnak.



Az elkövető a helyszínen öngyilkos lett, személyazonosságát a rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra. Ahogy azt sem mondták el, pontosan mi is az a gyanús tárgy, amelyet a gépjármű átvizsgálásakor találtak. A bűnügyi helyszínelők tovább dolgoznak a tett helyszínén, felderítik és biztosítják a nyomokat. (hirado.hu)