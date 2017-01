Múzeumba kerülhetnek a Costa Concordia roncsai

Öt évvel a Costa Concordia utasszállító tragédiája után a genovai tengeri múzeumba kerülhetnek a luxushajó roncsai.



A 2012. január 13-án sziklazátonyra futott és elsüllyedt 114 ezer tonna súlyú, háromszáz méter hosszú olasz tengerjáró hajón mintegy 4230-an utaztak a baleset idején. A toszkán Giglio-szigetnél történt katasztrófában 32 ember veszítette életét, közöttük a hajón dolgozó Fehér Sándor magyar hegedűművész is.



A tengerben oldalára dőlt hajóroncsot 2013 szeptemberében felegyenesítették, majd 2014 nyarán Genova kikötőjébe vontatták. A tengerjáró szétszedése során több mint 50 ezer tonna újrahasznosítható anyagot távolítottak el a hajóból.



"Meg akarjuk őrizni a múzeumban a hajó jelentős részét, hogy a történetét ne felejtsük el" - mondta a múzeum igazgatótanácsának elnöke, Maria Paola Profumo. Hozzátette, hogy a múzeum már felvette a kapcsolatot a hajó üzemeltetőjével, a Costa Crociere olasz hajótársasággal, valamint a tengerjárót szétszedő vállalkozással.



"Nagy hiba lenne hagyni, hogy feledésbe merüljön a Costa Concordia története" - idézi Profumót a La Repubblica című napilap.



A múzeum terveit azonban egyesek kritikával illetik: Giglio-sziget polgármestere, Sergio Ortelli például "hátborzongató ötletnek" nevezte. "A Costa Concordia emlékét nem hajóroncsokkal kell életben tartani, hanem a tragédiával kapcsolatban más dolgokra, például a példás mentésre koncentrálva, amelyet mi, olaszok sikeresen végrehajtottunk" - véli Ortello.



Francesco Schettinót, a Costa Concordia kapitányát 2016 májusában 16 év börtönre ítélte a másodfokú bíróság, örökre eltiltották a közhivatalok viselésétől és öt évre attól, hogy kapitányként dolgozzon. A kapitányt és a Costa Crociere hajótársaságot jelentős összegű kártérítés kifizetésére ítélték a túlélők, valamint a hajószerencsétlenség által érintettek javára.



A bíróság többek között arra ítélte Schettinót és a hajótársaságot, hogy másfél millió euró (462 milliárd forint) nem vagyoni kártérítést fizessenek az olasz környezetvédelmi minisztériumnak, egymillió eurót az olasz kormánynak, félmilliót az olasz polgári védelemnek is. Kártérítést ítéltek meg Giglio-sziget önkormányzatának is, amelynek partjainál a Costa Concordia zátonyra futott.



Az ítélet indoklását a bíróság augusztusban közölte. Az eddig szabadlábon levő Francesco Schettino védőügyvédei bejelentették, hogy a legfelső bíróságon fellebbeznek.



A Costa Crociere korábban már egymillió euró közigazgatási bírságot fizetett, valamint 84 millió euró kártérítést több mint háromezer túlélőnek és az áldozatok családjainak.