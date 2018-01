Náci dalokat terjesztett korábban, de nem mond le az osztrák képviselő

Nem mond le mandátumáról Udo Landbauer, az alsó-ausztriai tartományi gyűlés vezető szabadságpárti képviselője, akiről kiderült, hogy tagja egy olyan szervezetnek, amely a kilencvenes években náci, antiszemita dalokat terjesztett.



Landbauert Alexander Van der Bellen államfő szólította fel lemondásra. Az ÖRF közszolgálati rádió kérdezte arról a szabadságpárti politikust, hogy kizártnak tartja-e, hogy lemondjon. Határozottan - válaszolta Landbauer.



Landbauernek már korábban fel kellett függesztenie tagságát abban a diákszervezetben, amelyről kiderült, hogy 1997-ben náci tartalmú daloskönyveket osztogatott.



A tavalyi parlamenti választásokon győztes konzervatív Osztrák Néppárttal (ÖVP) koalícióra lépő, a választásokon harmadikként befutó FPÖ-t egykori nácik alapították, és több tagja volt érintett neonáci botrányokban. Utóbbiakat rendre kizárták a pártból, és az FPÖ vezetősége azt állítja, hogy a tömörülés maga mögött hagyta náci múltját.



A vasárnapi választáson az ÖVP abszolút többséget szerzett Alsó-Ausztriában. Az FPÖ - noha 6,5 százalékponttal növelte megszerzett voksainak számát a korábbi választáshoz képest - csak 14,8 százalékot kapott. A néppárti Johanna Mikl-Leitner tartományfőnök már vasárnap este kijelentette, hogy nem vonja be a kormányzásba Landbauert.



Az FPÖ ellen bojkottot hirdetett Ausztria legjelentősebb zsidószervezete, a Bécsi Zsidó Hitközség (IKG), valamint Izrael is. Az IKG például nem volt hajlandó részt venni a az osztrák parlament holokausztmegemlékezésén. Az izraeli kormány ugyan fenntartja kapcsolatait Ausztriával, de nem akar közvetlen kapcsolatot a szabadságpárti miniszterekkel.



Az 1997-ben kiadott, náci tartalmú daloskönyv ügyét a rendőrség is vizsgálja.