Négy embert ölt meg a Kis-Antillákon az Irma hurrikán - fotók

Az emberek észak felé menekülnek. Az országutak zsúfolásig telve, a benzinkutak kiürülőben vannak.Az emberek észak felé menekülnek. Az országutak zsúfolásig telve, a benzinkutak kiürülőben vannak.Puerto Ricónál tombol már a rendkívül heves, 5-ös erősségű, Florida felé tartó Irma hurrikán, amely szinte a földdel tette egyenlővé Antigua és Barbudát.Donald Trump amerikai elnök szerda este telefonon egyeztetett Florida, Puerto Rico és az amerikai Virgin-szigetek kormányzójával is a természeti katasztrófáról. A Fehér Ház közölte: a szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség (FEMA) és a segélyszervezetek felkészültek a segítségnyújtásra., már 25 ezer ember hagyta el otthonát. Miamiban és Fort Lauderdale-ben tart az evakuálás, Cape Canaveral rakétaindító bázisát lezárták.

Rick Scott kormányzó ismét felhívta a floridaiak figyelmét, hogy, például a Miaminál lévő South Beachből."Most azonnal induljanak útnak!" - fogalmazott felhívásában a kormányzó, hangsúlyozva, hogy a hurrikán "életveszélyes vihar lesz".A nagy televíziós csatornák folyamatosan tanácsokkal és tudnivalókkal látják el a vihar útjában lévő területek lakóit, a dél-floridai élelmiszer-üzletekben a polcok már kiürültek., Florida Georgiától és Alabamától kért segítséget, ahonnan már útnak is indultak az üzemanyag-szállító teherautók. Florida északi vidékein és a szomszédos Georgiában már felállították az első menedékhelyeket is.A parányi karibi szigetország,A karibi szigetvilágban Irma eddig 4 halálos áldozatot követelt. A hurrikánt csaknem 300 kilométer/órás széllökések kísérik.a mexikói partoknál a Katia, az Atlanti-óceán fölött a José pusztít. Az utóbbi a Kis-Antilláktól mintegy 1600 kilométernyire alakult ki, és a meteorológusok arra számítanak, hogy nem éri el a szárazföldet.Közben Texasban és Louisianában tart a Harvey hurrikán pusztítása nyomán keletkezett romok és törmelékek eltakarítása. Greg Abbott kormányzó bejelentette: a vihar halálos áldozatainak száma elérte a 70-et.Edouard Philippe francia kormányfő csütörtöki tájékoztatása szerint négy holttestet találtak Saint martin karibi sziget francia felén az Irma hurrikán elvonulása után. A holland oldalon is van halott.A mérleg még nem végleges, mert még folynak a mentési munkálatok. A kár jelentős , az épületek 95 százalékában kár esett, 60 százalékuk lakhatatlanná vált. Nincs áram, nincs ivóvíz, benzint nem lehet kapni - mondta Philippe egy párizsi sajtótájékoztatón a sziget hatóságaira hivatkozva.A kormány pénteken elrendeli a szükségállapotot, hogy a biztosítók mielőbb fizethessenek a károsultaknak - tette hozzá.Korábban a francia belügyminiszter nyolc halálos áldozatról adott hírt a francia Antillákon, de utóbb kiderült, hogy ebbe olyanokat is beleszámoltak, akik más, az orkánnal össze nem függő okból haltak meg.A sziget holland oldaláról egy halottat és számos sérültet jelentettek. A károkról még nincs átfogó kép. Előfordultak viszont fosztogatási kísérletek, ezért ötven rendőrt küldenek erősítésül Curacaóból - mondta a belügyminiszter.Haitin a kormány elrendelte az északi partvidék egy részének a kiürítését. A szigetet nem csak a szélvihar fenyegeti, hanem a vele járó heves esőzés is, amely súlyos áradásokat okozhat. Az embereket felszólították, hogy keressenek menedéket a magasabban fekvő környékeken.Haitin az elrendelt kiürítés kötelező hatályú, de nincs elég rendőr vagy más hivatalos személy, aki a végrehajtást ellenőrizni tudná.A kubai polgári védelem a sziget északkeleti partvidékéről szállítja el a lakosokat 125 központba még mielőtt az Irma megérkezik a következő órákban. Santiago tartományban 38 ezer embert helyeznek el ezekben a központokban, további húsz ezernek pedig azt tanácsolják, hogy utazzanak távolabbi biztonságos helyre a rokonaikhoz és ismerőseikhez. A hurrikán pénteken söpör át a szigeten.Az Irma továbbra is a legfelső, ötös kategóriába tartozik, 300 kilométer körüli szélsebességgel.