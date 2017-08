Négy hajójának is balesete volt a 7. flotta parancsnokának - felmentették

Leváltották az amerikai haditengerészet 7. flottájának parancsnokát, Joseph Aucoin altengernagyot - jelentette kedden este az amerikai média.



A The Wall Street Journal című lap és a CBS televízió értesüléseit az altengernagy leváltásáról várhatóan szerdán erősíti meg a Pentagon hivatalosan is.



Aucoin altengernagy a japán Jokoszukában állomásozó 7. flotta háromcsillagos parancsnoka. Felmentésének oka a lapértesülések szerint feletteseinek megrendült bizalma, miután a közelmúltban a flotta négy hajójának volt komoly balesete.



Legutóbb hétfőre virradóra történt baleset: a John McCain hadihajó egy libériai zászló alatt hajózó, de görög tulajdonú, nyersolajat szállító tartályhajóval ütközött össze Szingapúr partjainál, a Malakka-szoros közelében. A balesetnek halálos áldozatai is voltak.



A baleset után az amerikai haditengerészet átmenetileg felfüggesztette tevékenységét világszerte, és John Richardson admirális, a haditengerészet műveleti főparancsnoka átfogó és mélyreható vizsgálatot rendelt el a haditengerészet egészénél. A vizsgálat során hétfőn még felmerült az is, hogy az amerikai hadihajó esetleg kibertámadás áldozata lett, de kedden Scott Swift, a haditengerészet egyik magas rangú parancsnoka A CBS televízió tudósítójának adott interjújában leszögezte: nincs jele a kibertámadásnak, a vizsgálatok egyelőre arra utalnak, hogy a baleset hanyagság miatt következett be.



A John McCain ügyében indított vizsgálat a közelmúltban történt valamennyi balesetre kiterjed. A legutóbb júniusban, Japán partjai közelében ütközött egy amerikai torpedóromboló egy fülöp-szigeteki kereskedelmi hajóval.