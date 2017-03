Négy órán át hallgatta meg az ügyészség Matteo Renzi apját

Négy órán át tartott a volt olasz miniszterelnök, Matteo Renzi korrupcióval gyanúsított apjának, Tiziano Renzinek a meghallgatása a római ügyészségen szombat este.



Tiziano Renzi helyett ügyvédje nyilatkozott a sajtónak. Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy a volt miniszterelnök apja ismételten tagadta, hogy bármi köze lenne a korrupciós ügyhöz, állítása szerint visszaéltek a nevével.



Matteo Renzi hatvanöt éves apja az ügyészség ganúja szerint politikus fia nevében és pénzért cserébe ígért sikert egy jelentős állami közbeszerzési pályázaton részt vevő vállalkozónak. A római és a nápolyi ügyészség vizsgálata az olasz közigazgatási beszerzési hivatal (Consip) közbeszerzési pályázatait érinti.



A szerdán őrizetbe vett Alfredo Romeo vállalkozót azzal gyanúsítják, hogy a Consip egyik tetemes összegű, 700 millió eurós üzemeltetési pályázatának megszerzése érdekében csúszópénzt fizetett a Consip vezetőinek, valamint közös ismerősökön keresztül kapcsolatba lépett Tiziano Renzivel is.



Olasz sajtóértesülések szerint Alfredo Romeo hatvanezer euróval támogatta Matteo Renzi alapítványát is.



A korrupciós vizsgálat Luca Lotti jelenlegi sportminisztert, Matteo Renzi egyik legközelebbi munkatársát is érinti, aki az ügyészség szerint az állami pályázatra vonatkozó bizalmas információkkal segítette a vállalkozót.



Elemzők szerint a Matteo Renzi apját és rajta keresztül a volt miniszterelnököt is közelről érintő korrupciós ügy a lehető legkényesebb belpolitikai pillanatban robbant ki. Az ügy gátat szabhat Matteo Renzi ambícióinak, a politikus ugyanis a Demokrata Párt (PD) április 30-i főtitkárválasztására és a visszatérésre készül.