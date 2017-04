Negyedik napja harcok dúlnak egy dél-libanoni menekülttáborban, többen meghaltak

A harcok a fővárostól, Bejrúttól mintegy negyven kilométerre délre fekvő Szidón több kerületére is kiterjedtek. A felek kézi fegyverekkel és rakétavetőkkel támadták egymást.



A péntek óta tartó harcok miatt megbénult az élet a nagyváros egy részén. Az orvlövészek miatt lezárták a városon átvezető autópálya forgalmát. Zárva tartanak az iskolák és az oktatási intézmények. Rakétatalálat érte a szaidai kórházat is.



Az Ain al-Hilva tábort sokan elhagyták, hogy Szaida biztonságosabb területeire húzódjanak.



Abu Aradat, a Fatah palesztin párt helyi katonai parancsnoka kijelentette, erői ez alkalommal addig nem hagynak fel a harccal, amíg nem érik el, hogy Bilal Badra iszlamista hitszónok fegyveres támogatói megadják magukat. Mint mondta: "Ezzel véget ér a (szélsőséges) fegyveresek jelenléte az Ain al-Hilva palesztin menekülttáborban, Badr hitszónokot pedig kiadják a libanoni hatóságoknak".



Libanoni muzulmán vallási jogtudósok elmondták, hogy a szélsőségesek olyan vallási rendeleteket, fatvákat hoztak nyilvánosságra, amelyekben felhatalmazást adtak a nézeteiket nem osztó emberek meggyilkolására.



A libanoni titkosszolgálatok azzal vádolják Badr hitszónokot, hogy kapcsolatok fűzik az Iszlám állam dzsihadista terrorszervezethez. Az év eleje óta az Iszlám Állammal kapcsolatban álló szélsőséges fegyveresek számos támadását és terrorcselekményét akadályozták meg Libanonban.



Nabih Berri, a libanoni parlament elnöke arra szólította fel a palesztinokat, hogy szüntessék be az egymás elleni harcot, mert abból csak Izraelnek származik haszna.



Az ország 12 menekülttáborában 450 ezer palesztin él. Ain al-Hilvában mintegy százezren. A legutóbbi összecsapásokat követően a szembenállók február 28-án tűzszünetet kötöttek.