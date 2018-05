Negyedszer teszi le az elnöki hivatali esküt Vlagyimir Putyin

Újabb hat évre szóló beiktatásának napján a 65 éves Putyin előre láthatóan megnevezi az új orosz kormány miniszterelnökét, akinek jelöltségét az orosz parlament alsóháza kedden fogja megvitatni. A várakozások szerint a miniszterelnök továbbra is Dmitrij Medvegyev lesz, igaz, Pjotr Tolsztoj helyettes házelnök vasárnap óva intett a találgatásoktól, rámutatva, hogy az új kormányfő személyének kérdésében az utolsó szó az államfőt illeti meg. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő pénteken tartózkodott attól, hogy személyügyi bejelentéseket tegyen.



Az elnök vasárnap délután, feltehetően a kormányalakítással kapcsolatban, nem publikus hivatalos találkozókon vett részt.



A helyi idő szerint hétfő délben kezdődő szertartáson Vlagyimir Putyin az eskütételt követően a Kreml András-termében az alkotmánybíróság elnökétől át fogja venni az államfői lobogót és az aranyból, ezüstből és zománcból készített - A haza szolgálatáért érdemrend első fokozatával gyakorlatilag megegyező megjelenésű - ceremoniális elnöki jelvényt, majd beszédet mond.



Ezután az elnök a Katedrálisok terén megszemléli a Kreml díszezredének parádéját, részt vesz az Angyali Üdvözlet székesegyházban megrendezendő istentiszteleten és találkozik elnökválasztási kampányának részvevőivel.



Az elnöki autókonvoj ezúttal nem halad majd át Moszkván, csak az államfői hivataltól, az eskü helyszínétől a Nagy Kreml-palotáig fog átgördülni az orosz főváros szívében álló erődben. Peszkov ezt azzal magyarázta, hogy Putyint ezúttal nem kormányfőből választották elnökké, ahogyan 2012-ben, ezért a szertartásra nincs szükség. Azzal kapcsolatban nem hangzott el tájékoztatás, hogy Putyin és kísérete igénybe veszi-e az újonnan kifejlesztett, Kortezs típusú, orosz gyártmányú páncélozott gépkocsikat.



A Kremlre hivatkozó, ugyanakkor nem egyértelmű sajtóértesülések szerint hétfő este a protokollból kimarad a szokásos beiktatási fogadás is, amelynek szerepét ezúttal a május 9-i, győzelem napi bankett veszi majd át. Az elnöki eskütétel külföldi vendégeinek listáját várhatóan hétfőn teszik közzé. A médiában megjelent közlések szerint egyelőre Gerhard Schröder volt német kancellár és Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök részvétele tűnik biztosnak, s a lapok megszellőztették Arnold Schwarzenegger volt kaliforniai kormányzó megjelenésének lehetőségét is.



Arról egyelőre nem jelent meg hivatalos tájékoztatás, hogy Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő, aki szerdán Moszkvában tárgyal majd az iráni atomalku jövőjéről, és jelen lesz a győzelem napján megtartandó katonai díszszemlén, jelen lesz-e az esti fogadáson is.



A jogi végzettségű Putyin 1991-ig a KGB-ben szolgált, majd megfordult a szentpétervári önkormányzat vezetésében és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatói posztján is. 1999 augusztusában ügyvezető miniszterelnökké nevezte ki Borisz Jelcin néhai elnök.



Jelcin kiválasztott utódjaként, annak idő előtti lemondását követően, 1999. december 31-én lett ügyvezető államfő. Az elnöki posztra először 2000. március 26-án választották meg, majd 2004-ben újrázott. 2008-tól 2012-ig miniszterelnök volt, majd - az elnöki posztot ebben az időszakban betöltő Dmitrij Medvegyevvel helyet cserélve - visszatért az elnöki hivatalba, amelynek mandátumát időközben hatévesre hosszabbították meg.



Putyin a március 1-jei, önmaga által vízválasztó jelentőségűnek jellemzett beszédében jelentős változásokat ígért.



"Az előrehaladás, a dinamikus fejlődés érdekében minden szférába ki kell terjesztenünk a szabadságot, és meg kell erősítenünk a demokratikus intézményeket, a helyi kormányzatokat, a civil társadalom struktúráit, a bíróságokat" - mondta.



Emellett tudományos-technikai áttörést vizionált utolsó ciklusára. Azt vetítette előre hallgatóságának, hogy Oroszország, kiszakadva a szénhidrogén-árak függőségéből, egyike lesz a világ öt vezető gazdaságának, a szegénység szintje a jelenlegi felére csökken, és az egy főre eső hazai össztermék (GDP) másfélszeresére nő.



Peszkov közölte, hogy eltérően 2012-től, Putyin a beiktatás napján nem fog jégkorongozni. Ezt az amatőr Éjjeli Liga versenynaptárával indokolta.



Miként hat évvel ezelőtt, az elnöki beiktatást ellenzéki megmozdulások előzték meg. Amíg 2012. május 6-án a hivatalos politikai irányvonal és a választási csalások ellen tiltakozók Milliók menete elnevezéssel tartottak megmozdulást, addig idén május 5-én Alekszej Navalnij korrupcióellenes aktivista szervezésében Nem cárunk ő nekünk! jelszóval tartottak tüntetéseket több mint 90 orosz városban.