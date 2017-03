Négyen meghaltak a londoni támadásokban, köztük a megkéselt rendőr is

Két súlyos incidens történt szerda délután a brit parlament épületénél

Szemtanúk szerint egy férfi egy autóval több embert elgázolt a Westminster hídon

Az egyik elgázolt nő belehalt a sérüléseibe

A gázolás után a Westminster palota környékén halálra késelt egy rendőrt

Összesen négy halálos áldozata van a támadásnak

A sok sérült között vannak rendőrök és francia iskolások is

A támadót a biztonsági erők lelőtték, a kórházban ő is meghalt

A rendőrség terrorcselekményként tekint a történtekre

A londoni támadás helyszínei (a Mirror cikke alapján).

Felfüggesztették az alsóház ülését a brit parlamentben és Skóciában is



A Westminstert lezárták, az alsóház ülését felfüggesztették, a képviselőket pedig arra kérték, hogy maradjanak az épületben.



Időközben bejelentették, hogy Theresa May brit kormányfőnek nem esett baja, biztonságban van, de azt nem fedték fel, hogy hol volt a merénylet idején.



A londoni támadás hírére az Edinburgh-ban ülésező skót parlament is felfüggesztette ülését, amelyen a Skócia függetlenné válásáról szóló népszavazás kiírásáról tanácskoztak éppen. Hírszerzési értesülések nem utaltak arra, hogy az edinburgh-i törvényhozást is veszély fenyegetné, ennek ellenére megerősítették az épület védelmét.

Nemzetközi reakciók



A londoni merénylet miatt maximális készültség lépett életbe Rómában és Milánóban is, de az Egyesült Államokban nem változtattak a fenyegetettség szintjén.



Angela Merkel német kancellár a hazája támogatásáról biztosította Nagy-Britanniát a terrorizmus elleni küzdelemben. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy folyamatosan tájékoztatják a történtekről. Francois Hollande francia államfő ugyancsak támogatását fejezte ki nagy-Britanniának. Az elnök hangsúlyozta, hogy a terrorizmus - mint fogalmazott - valamennyiünket érint. Emlékeztetett arra, hogy Franciaországot a közelmúltban hasonló terrortámadások érték. Matthias Fekl francia belügyminiszter közölte, hogy Párizs kész megadni a szükséges segítséget Nagy-Britanniának. "Teljes egészében szolidárisak vagyunk Nagy-Britanniával" - mondta a miniszter. Hasonlóan nyilatkoztak az osztrák vezetők is.



Az orosz külügyminisztérium fokozott éberségre szólította fel a Londonban tartózkodó orosz állampolgárokat. Az amerikai külügyminisztérium felszólította a Londonban tartózkodó amerikaiakat, lépjenek kapcsolatba családtagjaikkal, hogy tudják, biztonságban vannak-e.

Az alsóház vezetője arról számolt be, hogy egy rendőrt megkéseltek, a feltételezett tettest a rendőrség lelőtte. The Guardian úgy tudja, egy férfit lelőttek, miután leszúrt egy rendőrt a Westminster palota közelében. A lap David Lidingtont, az alsóház vezetőjét idézi, aki szerint "súlyos incidens" történt, egy rendőrt leszúrtak, a feltételezett támadót a rendőrség lelőtte. Aúgy tudja, a támadó egy férfi volt, akit három lövés ért, és a kórházban halt bele a sérüléseibe. Személyazonosságáról a hatóságok egyelőre semmit nem közöltek.Egy szemtanú arról beszélt a Reutersnek, hogy látta a férfit látott odamenni két rendőrhöz, az egyiket pedig leszúrta egy késsel. Ezután a leszúrt rendőr társa segítségért rohant. A támadó futva a képviselőház felé indult, ekkor a tömegből kivált két utcai ruhás ember és figyelmeztető kiáltások után lelőtték a támadót.Egy autó több embert elgázolt a Westminster-hídon, egy tucatnyi ember sérülhetett meg. A sérülteket a helyszínen kezdték kezelni. Eleinte még nem volt világos, hogy a késelés és a gázolás között kapcsolat van, később azonban kiderült, hogy ugyanaz az elkövető.A The Guardian egy szemtanút szólaltatott meg a gázolással kapcsolatban. A férfi látta, ahogy az autó a parlament kerítésének csapódott. Először azt gondolta, baleset történt, aztán éles zajokat hallott, ami akár lövés is lehetett. Az autóból gőz szállt fel (inkább gőznek látta, nem füstnek), a férfi attól tartott, fel is robbanhat a jármű. Hívta a rendőrséget, ám már más is hívta a hatóságokat. Ekkor nézett körül alaposabban a férfi, és látta, hogy az autó több embert elgázolt. A kocsihoz közel is feküdt a földön egy kerékpáros.Később kiderült, az egyik elgázolt nő belehalt a sérüléseibe.A Scotland Yard lezárta a közeli metróállomást is.A Scotland Yard tájékoztatása szerint összesen négyen haltak meg a támadásban, és legalább húszan súlyosan megsérültek. Aazt írja, meghalt az egyik elgázolt nő, és belehalt a sérüléseibe a megkéselt rendőr is. A halottak egyike a gázolást, majd a késelést is elkövető férfi lehet.A Press Association hírügynökség értesülése szerint több sérült nagyon súlyos állapotban van. Korábbi hírek 12 sérültről szóltak., hogy egy súlyosan sérült nőt a Temzéből mentettek ki. Feltételezések szerint a nő beleesett a folyóba, vagy belökték. A hivatalos kórházi források szerint a hídon tíz ember ápolását kezdték meg a gázolás után.A hatóságok terrorcselekményként tekintenek a történtekre.A szemtanúk egy támadót láttak a londoni Westminster-hídon és a parlament közelében - jelentette szerda délután a spanyol hírügynökség az angol sajtóra hivatkozva.A beszámoló szerint egy szürke, Hyundai típusú gépkocsi gázolt el több embert a hídon, majd nekiment a híd korlátjának, és leállt. A vezetője kiszállt, és a parlament felé ment tovább. Ott megkéselt egy rendőrt, és éppen készült megtámadni egy másikat is, amikor a biztonsági erők lelőtték. Hogy a támadó meghalt-e, azt egyelőre még nem tudni.Egyes médiaértesülések szerint a járműben ketten ültek; a másik személyt még keresik.A szerdai támadás a legsúlyosabb terrorcselekmény Londonban azóta, hogy 2005. július 7-én négy öngyilkos merénylő pokolgépeket robbantott három londoni metrószerelvényen és egy városi buszon, 52 ember megölve és több mint hétszázat súlyosan megsebesítve.Nagy-Britanniában továbbra is a második legmagasabb készültségi fokozat van érvényben, amely a hivatalos meghatározás szerint súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy a brit biztonsági szolgálatok megítélése szerint jelentős valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre brit területen.Ezt a készültségi fokozatot a brit kormány 2014 augusztusában léptette életbe, azzal az indokkal, hogy az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet tevékenysége közvetlen fenyegetést jelent Nagy-Britannia nemzetbiztonságára.Az ötfokozatú brit készültségi rendszerben ennél már csak egy magasabb riasztási fokozat van, a kritikus, amelyet akkor rendelnek el, ha a brit kormány küszöbönálló merénylet terveiről kap konkrét értesüléseket.Ezt a fokozatot sem a szerdai merénylet előtt, sem közvetlenül utána nem léptették életbe.A támadás után a rendőrség teljesen lezárta London belvárosát, és először nem engedte ki a parlament épületében ülésező képviselőket, majd átkísérte őket a szemközt emelkedő, jobban védhető Westminster-apátságba. Ugyanide kísérték a Scotland Yard egységei a parlament épülete melletti képviselői irodaházban dolgozókat is.A hírügynökségek felhívják a figyelmet arra, hogy szerdai londoni események pontosan egy évvel azután történtek, hogy Brüsszelben a Zaventem nemzetközi repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson öngyilkos merényleteket követtek el dzsihadisták. A két támadásban harminckét ember halt meg, és több mint háromszáz megsebesült.