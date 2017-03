Négyméteres szörny végezhetett a szigonyhalásszal

Krokodil ölhette meg azt a 35 éves férfit, akinek holttestét hétfő reggel találták meg a queenslandi vadvédelmi hatóság emberei. Egy 18 éves fiút a karján harapott meg vasárnap egy krokodil, az ő életét sikerült megmenteni.



Warren Hughes szigonyhalász eltűnését szombat éjjel jelentették be, miután csónakját és szigonypuskáját megtalálták Innisfail közelében.



A nyomok alapján egy négy méter hosszú krokodilra gyanakszanak. A hatóság és a rendőrség a hatalmas hüllő keresésére indult, ha megtalálják, végezniük kell vele.



A környéken nemcsak a krokodilok nyüzsögnek, de cápáktól is tartani kell.



Vasárnap kora reggel fogadásból egy 18 éves ausztrál fiú ugrott bele az észak-queenslandi Johnstone folyóba ott, ahol korábban egy három és fél méteres krokodilt fotóztak le.



Lee de Paauw-ra, miután beleugrott a vízbe, rátámadt egy krokodil, a karján harapta meg. A barátai azonnal segítségét rohantak, végül sikerült kimenteniük.



Daniel Rumsey, az Australia Zoo hüllőszakértője szerint öt százalék az esélye, hogy egy három és fél méteres krokodil támadását valaki túlélheti.



"Ha nem a karján éri a harapás, már nem élne" - tette hozzá.



A cairnsi kórház orvosai - az első híradásokkal ellentétben - meg tudták menteni a fiú karját, teljesen rendbe fog jönni.



Steven Miles queenslandi környezetvédelmi miniszter korábban arról beszélt, hogy nem látnak elég bizonyítékot arra, hogy meg kellene ritkítani a ragadozó hüllők számát.



"Mióta a krokodilra nem szabad vadászni, a populációk újra szaporodni kezdtek, de nem tudjuk, milyen mértékben és azt sem, hogy a számuk továbbra is gyarapszik-e, vagy a testméretük nőtt meg" - mondta a miniszter, aki felmérést tervez a ragadozók elterjedésről.