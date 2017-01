Nem adják ki a görögök a hozzájuk menekült török katonákat

A legfelsőbb bíróság elfogadta a védelem álláspontját, amely szerint nincs garancia arra, hogy a Törökországba való esetleges visszatérésük után a katonák ügyét tisztességes eljárás keretein belül bírálnák el. A védelem azzal kapcsolatban is aggodalmát fejezte ki, hogy a katonákat hazatértük után kínzásnak vetnék alá, mely akár az életükbe is kerülne. A nyolc török menedékkérő védelmét illetően hat esetben a bíróság egyhangúlag, két társuk ügyében a többségi szavazat döntött.



A török fegyveres erők nyolc tagja július 16-án, vagyis mindössze órákkal az elvetélt államcsínykísérletet követően szökött katonai helikopteren Alekszandropolisz görög határvárosba, ahol azonnal menedékkérelmet nyújtottak be. A görög hatóságok akkor illegális határátlépés miatt őrizetbe vették és két hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték őket. Ankara a férfiak azonnali kiadatását kérte arra hivatkozva, hogy közük volt a puccskísérlethez.