Nem egyezett meg közös állásfoglalásban a három legfőbb szlovák közjogi méltóság

A rövidre sikerült találkozóról annak kezdeményezője, Andrej Danko, a pozsonyi törvényhozás elnöke, aki közvetlenül az egyeztetés után egyedüliként nyilatkozott a sajtónak, azt mondta: bár nem fogadtak el közös politikai nyilatkozatot, abban megegyeztek, mindannyian azt szeretnék, hogy maradjon fenn a "társadalmon belüli nyugalom". Hozzátette: jogköreik keretén belül mindent megtesznek annak érdekében, hogy az elmúlt napok eseményeivel semmilyen módon ne éljenek vissza politikailag.



A találkozón két különböző - Andrej Kiska államfő és Robert Fico miniszterelnök által előterjesztett - politikai nyilatkozat elfogadása is terítékre került, ám a résztvevők végül ezek egyikét sem írták alá. Ez - helyi megfigyelők szerint - a két szövegben található lényegi különbségeket és azok előterjesztőinek különböző politikai nézeteit tekintve várható volt.



Andrej Kiska csütörtökön már egy kész nyilatkozat szövegét küldte el pénteki tárgyalópartnereinek, azzal, hogy jelezte: az egyeztetésnek csak akkor van értelme, ha ott közös nyilatkozatot fogadnak el. Az elnök által előterjesztett deklaráció szövegében egyebek mellett az is szerepelt, hogy aláírói támogatják "az elkerülhetetlen politikai döntéseket, a politikai felelősségvállalást és az alapvető személyi változtatásokat a társadalom polarizációjának csökkentése céljából". Ez Robert Fico kormányfő számára gyakorlatilag egyet jelentett volna azzal, hogy egyetért kormánya teljes átalakításával vagy az előrehozott parlamenti választásokkal, amelyeket Kiska már napok óta szorgalmaz.



A szlovák elnök dokumentumában foglaltak szerint a találkozó résztvevőinek közösen kellett volna kinyilvánítaniuk, hogy "mély tisztelettel viseltetnek a polgári jogok szabad gyakorlása" iránt, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem nevezik külföldről irányított államcsínykísérletnek, sem más formában nem becsmérlik a "nyugodt polgári tiltakozásokat". Ez utóbbival Kiska Robert Fico kormányfőnek arra a héten többször is megismételt kijelentésére reagált, hogy az újságíró-gyilkosság után történtek egy olyan az állam teljes destabilizációjára tett kísérlet részei, amelynek "forgatókönyve nem Szlovákiában íródott."



A miniszterelnök által előterjesztett nyilatkozat szövegének egyes részei Kiskáéhoz hasonlóak voltak: ezekben az élettársával együtt meggyilkolt újságíró halálának és az azzal összefüggő bűncselekmények független kivizsgálásának támogatására, illetve a sajtó- és a szólásszabadság védelmére tettek volna ígéretet. Ennek a dokumentumnak egy pontja arról szól, hogy a nyilatkozat aláírói tudatosítják a péntek estére több szlovákiai városban bejelentett megmozdulások biztonsági kockázatait, leginkább azt, hogy a polgári megmozdulásokkal visszaélhetnek, és így azok erőszakba torkollhatnak. Ez utóbbi veszélyére - biztonsági szervek információira hivatkozva - pénteken Robert Fico is figyelmeztetett.



A találkozóról az államfő és a miniszterelnök is külön-külön sajtóbejelentés formájában nyilvánított véleményt.



Kiska a Fico által előterjesztett nyilatkozatról azt mondta: azzal "nem érthetett egyet." Kiska - aki az újságíró gyilkosság után kialakult helyzetről a héten már egyeztetett a parlamenti ellenzék három olyan pártjával, amelyek a Fico kabinet távozását követelik - elmondta: hétfőre tárgyalni hívta a kormánykoalíció képviselőit is. Kiska megismételte azt a korábban hangoztatott nézetét is, hogy csak két lehetőséget lát: a kormány széles körű átalakítását vagy előrehozott parlamenti választásokat.



Fico a találkozóról azt mondta: annak ellenére, hogy a nyilatkozat formájáról más volt az elképzelésük, közös üzenetük mégis világos volt, mégpedig az, hogy maradjon fenn a "társadalmon belüli nyugalom". A késő délutánra bejelentett tüntetésekkel kapcsolatban hozzátette: a gyülekezés és a szabad véleménynyilvánítás jogát a demokrácia alapjának tartja, ám arra kéri a polgárokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat és ne hagyják, hogy esetleges provokációkba vonják bele őket.