Nem engedtek be Ukajnába egy, az orosz médiának dolgozó brit tévést

Nem engedték be kedden Ukrajnába John Warrent, az egyik orosz televízió brit állampolgárságú műsorvezetőjét, mert korábban az ukrán jogszabályokat megsértve utazott be az Oroszország által önkényesen elcsatolt Krím félszigetre, és emiatt beutazási tilalom alatt áll - hozta nyilvánosságra Oleh Szlobogyan az ukrán állami határőrszolgálat sajtótitkára a Facebookon.



A tisztségviselő közlése szerint a férfi a kijevi Boriszpil nemzetközi repülőtéren egy Londonból érkező járat utasai között volt. Útlevelének ellenőrzésekor kiderült, hogy megsértette az ukrán jogszabályokat a Krím félszigetre történt korábbi ki- és beutazásakor. Warren maga is elismerte, hogy 2015 szeptemberében és októberében járt a Krím félszigeten, ami után nem engedték őt át az ukrán határon, továbbá három évre megtiltották neki a beutazást Ukrajnába.



Az ukrán hatóságoknak a törvény szerint ezt a büntetést kell kiszabniuk azokra, akik a Krím elcsatolása után úgy utaznak be a félszigetre, mintha az Oroszország része lenne, nem pedig úgy, mint Ukrajna területére. Ukrajna nem ismeri el törvényesnek a Krím Oroszországhoz tartozását, így az ukrán jog szerint a félsziget továbbra is az országhoz tartozó, hivatalos megfogalmazás szerint ideiglenesen megszállt terület.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál orosz híradásokra hivatkozva azt írta, hogy John Warren több mint 25 éve él Oroszországban, 2012 őszétől vezet egy utazós gasztronómiai ismeretterjesztő műsort az orosz NTV televízióban.