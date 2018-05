Nem hagyják szó nélkül, hogy Ukrajna megrendezett egy gyilkosságot

"Az újságíró újbóli megjelenése nagy megkönnyebbülés, de elszomorító, és sajnálatos az, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) játszadozott az igazsággal"

Az RSF mélységes felháborodását fejezi ki, tudomást szerezve az ukrán titkosszolgálat manipulációjáról, amelyet egy információs háború részeként vetett be... Mindig nagyon veszélyes az, ha az államok tényekkel játszadoznak, kiváltképpen ha újságírókkal teszik ezt

Örülünk annak, hogy Arkagyij Babcsenko él. Az ukrán hatóságoknak most fel kell fedniük, mi tette szükségessé ezt a végletes intézkedést

Az ukrán rendőrség kedd este jelentette be, hogy kijevi otthona küszöbén agyonlőtték Arkagyij Babcsenko orosz állampolgárságú újságírót. Vaszil Hricak, az SZBU vezetője másnap kijevi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az újságíró él, csak megrendezték a halálát, hogy leleplezzék az életére török orosz titkosszolgálatok szándékait. Közölte, hogy a hatóságok őrizetbe vették a megbízót, és videofelvételt is bemutatott a rendőrségi akcióról. A jelen lévő újságírók legnagyobb megdöbbenésére a sajtótájékoztatón maga Babcsenko is megjelent, és szólt hozzájuk egy pár szót.

Elítélte anemzetközi újságíró jogvédő szervezet (RSF) szerdán azt, hogy előző nap az ukrán hatóságok megrendezték Arkagyij Babcsenko orosz ellenzéki újságíró halálát, hogy - magyarázatuk szerint - leleplezzék az életére törő orosz titkosszolgálatokat.- közölte Christophe Deloire, az RSF főtitkára a szervezet honlapján megjelent állásfoglalásában. Deloire azt firtatta, hogy valóban szükség volt-e erre, szerinte ugyanis semmi alapja nincs egy újságíró-gyilkosság színlelésének.- tette hozzá a párizsi székhelyű szervezet vezetője egy közösségi portálon.Az újságírók jogainak védelmével foglalkozónevű New York-i szervezet is nemtetszését fejezte ki az SZBU eljárása miatt.- közölte Nyina Ognjanova, a szervezet illetékese.szerint az ukrán hatóságok eljárása ellentétes a hiteles sajtóinformációk terjesztését rögzítő európai elvekkel.- mondta Reynders, akit orosz hírügynökségek idéztek.Jevheh Szolodko, a megbízót védő ügyvédi iroda vezetője Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a nyomozóhatóságok nyomást gyakorolnak a védencére és provokálják. "Az első benyomás az, hogy szervezett provokáció zajlik, meglehetősen rondán" - írta az ügyvéd, aki szerint védencét egyelőre nem sikerült megfélemlíteni.