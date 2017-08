Nem kegyelmez a dohányosoknak New York

Egy doboz cigarettát nem adhatnak el 13 dollárnál - napi árfolyamon 3300 forintnál - kevesebbért a New York-i kereskedők a városvezetés új, a dohányzás visszaszorítását célzó rendelete értelmében. Az eddigi minimálár 10,50 dollár volt, bár sok kereskedő már eddig is alkalmazta önkéntes alapon a 13 dolláros minimálárat, és egy doboz cigaretta átlagos eladási ára így már jelenleg is 11,25 dollár.



A Bill de Blasio főpolgármester által hétfőn bejelentett drasztikus intézkedéscsomag részeként felére csökkentik az elárusítóhelyek számát és számos más módon is megnehezítik a dohányosok dolgát. Noha a dohányzás az idő előtti elhalálozások egyik első számú oka, a dohányipari óriáscégek semmitől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy függővé tegyék az embereket halálos termékeiktől - jelentette ki a polgármester.



A rendeletekkel úgymond életeket akarnak menteni, mert becslések szerint évente 12 ezer New York-i hal meg idő előtt a dohányzás miatt. A háromnál több lakásból álló társasházakban a lakók megegyezésére lesz szükség ahhoz, hogy bárki cigarettázhasson a saját lakásában - a közös területeken már most is tilos rágyújtani. További intézkedésként 10 százalékos különadót vetnek ki a hagyományos cigarettán kívüli dohányárukra, az ebből várt évi 1 millió dollár többletbevételt a lakhatási problémák megoldására szánják.



A polgármesteri hivatal felére akarja csökkenteni a cigarettát árusító helyek számát azáltal, hogy korlátozzák az új árusítási engedélyek kiadását, megnövelik a meglévő engedélyek megújításának költségét és nem újítják meg a drogériáknak adott 550 engedélyt. A megszorítások nem kímélik az elektromos cigarettát sem, ennek hozzáférhetőségét is a felére akarják csökkenteni azzal, hogy engedélyhez kötik az árusítását.



A cél az, hogy folytatódjon a dohányosok arányának csökkenése New Yorkban, 2020-ig 12 százalékra a jelenlegi 14 százalékról és 2002-es több mint 20 százalékról.