Nem lehet anyaként bejegyezni a nővé operált férfit, mondta ki a német bíróság

Nem lehet anyaként bejegyezni azt a transznemű nőt, akinek a még férfiként lefagyasztott spermájával termékenyítették meg élettársát - döntött csütörtökön a német legfelsőbb bíróság Karlsruhében.



A transznemű felperes 2012-ben operáltatta magát nővé, élettársa pedig három évvel később hozta világra gyermeküket, miután a még férfiként lefagyasztott spermával megtermékenyített petesejtet beültették a méhébe. A hatóságok viszont elutasították, hogy a nővé operált korábbi spermadonort a gyerek anyjaként jegyezzék be, ezért a nő perre ment, amelyet viszont elvesztett, s ezt most a legfelsőbb bíróság is megerősítette.



"Nem sérti a transznemű személy alapvető jogait, ha a családjogi törvény értelmében a születési neme alapján őt megillető szülőként jegyzik be a fogantatásban játszott szerepe szerint" - állapította meg csütörtöki ítéletében a Karlsruhében működő legfelső német bírói testület.