Nem tett vallomást a Louvre-nál katonákra támadó férfi

Kihallgatták vasárnap a kórházi ágyánál azt a 29 éves egyiptomi férfit, aki két nappal ezelőtt bozótvágó-késsel támadt járőröző katonákra a párizsi Louvre múzeumánál, de az elkövető eddig nem tett vallomást - közölték rendőrségi források.



A francia hatóságok szeretnék elsőször is hivatalosan is megállapítani a támadó személyazonosságát, akit feltehetően Abdullah Reda al-Hamaminak hívnak, 29 éves, az egyiptomi Dakahlíja tartományban született, de az Egyesült Arab Emírségekben él, s január 26-án Dubajból érkezett turista vízummal a párizsi Charles de Gaulle repülőtérre.



A gyanúsított "egyelőre nem hajlandó a nyomozókkal beszélni" - tájékoztatott a rendőrség. A férfit a nap folyamán még egyszer megpróbálják kihallgatni.



Péntek reggel a machetékkel felfegyverkezett férfi megtámadta a Louvre bejáratánál az épületben járőröző katonákat, egyiküket könnyebben megsebesítette, aki öt lövést adott le rá. A késelő a támadás közben azt kiabálta: allahu akbar.



A támadót életveszélyes állapotban szállították kórházba, s azonnal megműtötték. Szombaton az állapota jelentősen javult, s miután orvosai úgy ítélték meg, hogy kihallgatható állapotban van, szombat este a kórházban őrizetbe vették.



"Láthatóan terrorista jellegű" támadás történt Bernard Cazeneuve kormányfő szerint. A miniszterelnök pénteken emlékeztetett arra, Franciaországban továbbra is nagyon magas a terrorfenyegetettség. Az elmúlt két évben a sorozatos iszlamista merényletekben 238-an vesztették életüket országszerte, a támadásokat az Iszlám Állam dzsihadista szervezet vállalta magára.



A Louvre előtti támadás ügyében a párizsi ügyészség terrorelhárítási részlege indított vizsgálatot terrorizmussal kapcsolatos emberölési kísérlet gyanújával. Az viszont még vasárnap sem volt egyértelmű, hogy mik lehettek a támadó motivációi és tényleg az egyiptomi férfi támadt-e. A jogi és külkereskedelmi végzettségű férfi ugyanis nem volt ismert arról, hogy radikalizálódott volna, s a nyomok alapján úgy tűnik, Párizsban nem volt tettestársa.



A Dubajban egy vállalat kereskedelmi igazgatóként alkalmazott férfiról a környezete úgy tudta, hogy üzleti útra ment Párizsba. Terhes felesége jelenleg Szaúd-Arábiában van hét hónapos, első közös gyerekükkel.



Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet nem vállalta magára a merényletkísérletet, s arra utaló jel sincs, hogy a tettes esküt tett volna a terrorszervezetnek. Az elkövető Párizsban, a Champs-Elysées sugárút közelében bérelt heti 1700 euróért egy luxuslakást, ahol a házkutatás során semmilyen iszlamista tárgyat vagy röplapot nem találtak a nyomozók. A támadás előtti percekben azonban Abdullah Reda al-Hamami Twitter-oldaláról több arab nyelvű üzenetet is posztoltak, amelyek az Iszlám Államot éltetik.