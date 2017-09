Nem utazhat maláj állampolgár Észak-Koreába

A maláj külügyminisztérium közleménye szerint a tilalom mindaddig érvényben marad, amíg nem rendeződik az ottani helyzet.



A maláj sajtó a múlt héten számolt be arról, hogy a hatóságok kiutasították az országból az összes észak-koreai vendégmunkást. Többségük a nyugat-borneói Sarawak államban lakott. A migrációs hivatal adatai szerint 170-en voltak, miközben közülük csak 36-nak volt tartózkodási engedélye.



A két ország diplomáciai kapcsolatai az év elején kerültek válságba, miután február 13-án a Kuala Lumpur-i repülőtéren megölték Kim Dzsong Un észak-koreai vezető féltestvérét, Kim Dzsong Namot. Két nő mérgező anyagot kent az arcára. A vizsgálatok során kiderült, hogy az egyik legpusztítóbb vegyi fegyver, VX idegméreg okozta a halálát. Malajzia közvetlenül soha nem vádolta meg Észak-Koreát a gyilkosság elkövetésével, de a feltételezések szerint Phenjan így akart megszabadulni a vezető elit régóta száműzetésben élő tagjától.



A mélypontra került kapcsolatokban a javulás jele volt az, hogy a múlt héten Észak-Korea engedélyezte egy maláj előkelőségnek, hogy az őt szállító repülőgépek szabadon használhassák az ország légterét, amit nem tehet meg senki más a külföldi vezetők közül. E megtisztelő kiváltság Ismail Ibrahimot illeti, aki Johor trónörököse - Johor Malajzia egyik állama -, és egyben a maláj labdarúgó-szövetség elnöke is. A privilégiumról Észak-Korea ideiglenes Kuala Lumpur-i ügyvivője tájékoztatta a trónörököst, s azért találkoztak, hogy megvitassák a két ország kapcsolatait, illetve a két futballválogatott október ötödiki phenjani meccsét. Az Ázsia Kupa selejtezőmeccsét eddig biztonsági megfontolásokból kétszer is elhalasztották, mert válságba kerültek a két ország diplomáciai kapcsolatai.



A külügyminisztérium csütörtöki közleményéből nem derül ki, hogy az utazási tilalom vonatkozik-e a futballválogatottra is.