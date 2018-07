Nem várta ki a sorát a fodrásznál, tömegverekedés lett belőle - videó

Botokkal felfegyverkezett fiatalok két csoportja csapott össze kedden a romániai Galacon. Abból támadt a konfliktus, hogy egyikük nem várta ki a sorát a fodrásznál -Sajtóértesülések szerint egy tömbház földszintjén lévő fodrászüzletben négy, 23 és 30 év közötti fiatal várakozott a sorára. Mindannyiuknak előjegyzésük volt. Várakozásuk közben belépett az üzletbe egy 34 esztendős férfi, és be akart ülni a székbe, azt állítva, hogy ő következik. A fiatalok felháborodva elzavarták.A fodrászüzletből eltávozó férfi azonban az apjával és két barátjával tért vissza a helyszínre. Bot is volt a kezükben. A két csoport között tömegverekedés tört ki, amely közben mindkét tábor erősítést is kapott.A konfliktus súlyos személyi sérülések nélkül zárult.A rendőrség vizsgálja a tömegverekedés körülményeit.