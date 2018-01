Nem vihette fel a "terápiás pávát" a repülőgép fedélzetére

Az eset még szombaton történt a New Jersey állambeli Newark repülőterén - írta a The Daily Telegraph.



A New Yorkban élő performanszművész, Ventiko még külön jegyet is vett házi kedvencének a belföldi járatra, ám a United Airlines szerint a nőt három különböző alkalommal is figyelmeztették, mielőtt kiérkezett volna a repülőtérre, hogy a madarat nem viheti fel magával a fedélzetre.



A chicagói székhelyű légitársaság szóvivője szerint a páva több szempontból, köztük a súlyából és a méretéből adódóan sem felelt meg az előírásoknak. Ugyanakkor hangsúlyozta, tisztában vannak vele, hogy néhány utasnak szüksége van terápiás állatra az utazás során.



A Dexter nevű pávának saját Instagram-fiókja van, amelyen maga is beszámolt a szombati incidensről. "Hat órán át próbáltam feljutni egy Los Angelesbe tartó járatra" - írta, később hozzátéve, hogy másnap autóval fogják átszállítani Los Angelesbe.



Ventiko eredetileg egy művészeti installációjához vásárolta meg Dextert, és azóta is együtt él a kakassal New York-i lakásában. A furcsa párost korábban már New Yorkban is lencsevégre kapták, amikor a művész pórázon sétáltatta kedvencét.



A repülőtéri esetet egyébként sokan felháborodással fogadták és PR-fogásnak titulálták. "Szégyelld magad, amiért gúnyt űzöl és visszaélsz a terápiás állatokra vonatkozó szabályokkal, megnehezítve a helyzetet azok számára, akiknek ez tényleg fontos" - írta egy dühös felhasználó.



Négy évvel ezelőtt egy vietnami csüngőhasú sertésnek sikerült feljutnia a US Airways egyik járatára terápiás állatként, ám a felszállás előtt végül gazdájával együtt lekísérték a gépről, mert a fedélzetre piszkított és visításban tört ki.