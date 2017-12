Nem volt gyújtószerkezet a németországi karácsonyi vásáron talált gyanús csomagban - fotók

Feltételezett robbanószerkezetet találtak pénteken egy karácsonyi vásáron a németországi Potsdamban, a rendőrség legfrissebb közlése szerint azonban a csomagban eddig nem találtak gyújtószerkezetet. Tudatták: a szóban forgó készülék egy hengeres tárgy kábelekkel, elemekkel és szögekkel. A Berlin melletti város rendőrségének korábbi tájékoztatása szerint a tűzszerészek úgynevezett nemkonvencionális robbanó- és gyújtószerkezetet találtak Potsdam központjában, ahol egy szabadtéri adventi vásár is működik. A brandenburgi belügyminiszter, Karl-Heinz Schröter elmondta: több száz kis szög mellett egy nagyobb petárdát is találtak. Ugyanakkor megerősítette, hogy a csomag vélhetően nem robbanhatott volna fel, mivel nem tartalmazott gyújtószerkezetet.A rendőrség elrendelte a környék kiürítését és lezárását. A kiürítés után röviddel a Twitteren közölték, hogy "a gyanús tárgy ellenőrzött hatástalanítása sikeresen megtörtént". A Potsdamer Neueste Nachrichten című helyi lap értesülése szerint a szerkezet egy 40x50 centiméter méretű postai küldeményben volt, amelyet egy belvárosi gyógyszertárnak címeztek. A rendőrséget a gyógyszertárból riasztották kora délután, miután egy munkatárs felnyitotta a csomagot, és gyanús drótokat és berendezéseket látott meg benne. Schröter korábban közölte: a csomag röntgenkészülékkel történt átvilágítása során szögeket és porszerű anyagot találtak.Véleménye szerint a csomagban robbanószer helyett lehetett akár gipsz vagy egy más veszélytelen por is, míg a szögek egy konzervdobozhoz hasonló fémedényben voltak. Mint mondta, most vizsgálják annak lehetőségét, hogy más helyre is szállítottak-e ilyen csomagokat. Hangsúlyozta: korai még arról beszélni, hogy merényletet terveztek volna a karácsonyi vásár ellen, ugyanis a gyógyszertár is lehetett a célpont. A gyógyszertár környékét százméteres körzetben lezárták a hatóságok.A rendőrség elrendelte a környék kiürítését és lezárását.A kiürítés után röviddel a Twitteren közölték, hogy "a gyanús tárgy ellenőrzött hatástalanítása sikeresen megtörtént".A Potsdamer Neueste Nachrichten című helyi lap értesülése szerint a szerkezet egy 40-szer 50 centiméter méretű postai küldeményben volt, amelyet egy belvárosi gyógyszertárnak címeztek. A rendőrséget a gyógyszertárból riasztották, kora délután, miután egy munkatárs felnyitotta a csomagot, és gyanús drótokat és berendezéseket látott meg benne.A brandenburgi belügyminiszter, Karl-Heinz Schröter később közölte: a csomag röntgenkészülékkel történt átvilágítása során szögeket és porszerű anyagot találtak, ugyanakkor - mint fogalmazott - egyelőre nem világos, hogy valódi robbanószerkezetről vagy csak utánzatról van szó. A nyomozásnak még nagyon az elején járunk - tette hozzá.Schröter szerint a csomagban robbanószer helyett lehetett akár gipsz vagy egy más veszélytelen por is, míg a szögek egy konzervdobozhoz hasonló fémedényben voltak. Mint mondta, most vizsgálják annak lehetőségét, hogy más helyre is szállítottak ilyen csomagokat. Hangsúlyozta: korai még arról beszélni, hogy merényletet terveztek volna a karácsonyi vásár ellen, ugyanis a gyógyszertár is lehetett a célpont.A gyógyszertár környékét százméteres körzetben lezárták a hatóságok.

