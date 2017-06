Német külügyminiszter: háborúba torkollhat az Öböl-menti viszály

A Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) című lapban közölt interjúban kiemelte, hogy a térség "testvér nemzetei és szomszédos országai" között kialakult "drámai" viszály háborúvá szélesedhet. A német diplomácia vezetője a héten tárgyalt szaúd-arábiai, katari és kuvaiti, valamint török és iráni kollégájával. "Megbeszéléseim révén tudom, mennyire komoly a helyzet, de azt hiszem, hogy az előrelépésre is jó esély van" - mondta Sigmar Gabriel.



Meg kell próbálni elkerülni a konfliktus további elmérgesedését, ezért törekedni kell arra, hogy a felek tárgyaljanak egymással - tette hozzá a német külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy nagyra értékeli Washington diplomácia erőfeszítéseit. Rex Tillerson amerikai külügyminiszter "nagyon bölcs és higgadt" módon igyekszik kezelni a helyzetet, és "világos állásfoglalásai nagyon sokat segítenek" a viszály hevességének csökkentésében - mondta Sigmar Gabriel, aki pénteken telefonon tárgyalt amerikai kollégájával a német sajtóban Katar-válságnak is nevezett konfliktusról.



Hozzátette, hogy Németország Tamím bin Hamad ász-Száni kuvaiti emírnek is hálás a felek közötti közvetítő munkájáért. Azonban a FAS értesülése szerint a közvetítés egyelőre eredménytelen, és semmi jele nincs annak, hogy Katar hajlandó lenne teljesíteni az arab világ több vezető hatalma által a kapcsolatok rendezésének feltételéül támasztott követeléseket. Szaúd-Arábia, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek, valamint Bahrein, Líbia, Jemen, Mauritánia, Mauritius és a Maldív-szigetek a hét elején jelentette be, hogy megszakítja diplomáciai kapcsolatait Katarral, azzal vádolva a katari vezetést, hogy terroristákat támogat, együttműködik Iránnal, és beleavatkozik a belügyeikbe. Több afrikai ország jelezte, hogy támogatja a Katar elszigetelésére irányuló próbálkozásokat.