Német külügyminiszter: Szerbiának az uniós csatlakozás érdekében el kell ismernie Koszovó függetlenségét

Szerbiának el kell ismernie Koszovó függetlenségét annak érdekében, hogy csatlakozhasson az Európai Unióhoz - jelentette ki szerda késő este Pristinában Sigmar Gabriel német külügyminiszter a szerb és a koszovói sajtó másnap reggeli beszámolói szerint.



Koszovó 2008-ban kikiáltotta függetlenségét Szerbiától, ám Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet. A világ 116 országa elismerte a kis balkáni állam önállóságát, ám Szerbia mellett Oroszország és Kína, valamint öt uniós tagállam - Románia, Szlovákia, Spanyolország, Görögország és Ciprus - szerint sem független államról van szó.



A Ramush Haradinaj koszovói miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján Sigmar Gabriel leszögezte: amennyiben Szerbia előrelépést szeretne elérni az európai integráció terén, folytatnia kell a gazdasági reformokat, valamint erősítenie kell a jogállamiságot, de mindezek mellett Koszovó függetlenségét is el kell ismernie. "Ez központi kérdés" - szögezte le.



A német diplomácia vezetője hozzátette: ugyanezt közölte a szerb vezetéssel is szerdán. A belgrádi sajtótájékoztatón - amelyet Aleksandar Vucic szerb államfővel közösen tartott - azonban ez nem hangzott el, Gabriel csak annyit mondott: az EU és Németország abban érdekelt, hogy a Belgrád és Pristina közötti kapcsolat mihamarabb rendeződjön.



Brüsszel mindeddig nem közölte hivatalosan, hogy Koszovó függetlenségének az elismerése feltétele lenne Szerbia csatlakozásának, Belgrád szerint pedig ez nem is lenne tisztességes, hiszen öt uniós tagállam sem ismerte el Pristina önállóságát.



Sigmar Gabriel Koszovóban ígéretet tett arra, hogy Berlin igyekszik segíteni abban, hogy mind a 28 EU-tagállam elismerje Koszovót.