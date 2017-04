Német pénzügyminiszter: Időt kell biztosítani a kelet-európai uniós partnerek

Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter

" A történelem nem ismétli magát, de néha rímel."

A nézeteltérések ellenére több nagyvonalúsággal kell viszonyulni az Európai Unió kelet-európai tagállamaihoz - mondta Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter szerdán Berlinben.Az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa a német bankszövetség (Bundesverband Deutscher Banken) 21. gyűlésének (21. Deutscher Bankentag) esti pódiumbeszélgetésén kiemelte:- tette hozzá Wolfgang Schäuble, utalva arra, hogy a német egység helyreállítása is sokáig tartott.Ez ugyan nem mentség mindenre, de a régi uniós tagországoknak "egy kicsit nagyvonalúbbnak" kellene lenniük a fiatal tagállamokkal szemben - mondta a német pénzügyminiszter.

Az Alvajárók - Hogyan menetelt Európa 1914-ben a háború felé című kötete révén világhírű ausztrál történésszel, Christopher Clarkkal a Der Tagesspiegel című liberális berlini lap főszerkesztője, Stephan-Andreas Casdorff moderálása mellett folytatott pódiumbeszélgetésen Schäuble az Egyesült Államokban kibontakozott belpolitikai változásokról szólva hírportálok beszámolói szerint kiemelte, hogy minden országnak vannak nehéz korszakai.Hozzátette, hogyHozzátette, hogy a franciaországi elnökválasztás miatt sem aggódik túlzottan. Arról is beszélt, hogy a brit uniós tagság megszüntetését (Brexit) továbbra is hibának tartja. "A britek rossz döntést hoztak" - mondta.Kifejtette, hogy az EU iránti lakossági bizalom erősítéséhez pragmatikus politikára van szükség a legfontosabb területeken. Ha nincs erre hajlandóság valamennyi tagállamban, akkor "eltérő sebességgel" lehet előrehaladni, azaz egyes országok összefognak és szorosabbra fűzik az együttműködést.Mint mondta, mindehhez a kormányközi együttműködés gyakorlatias formáját kell erősíteni, ami ugyan kiváltja majd a brüsszeli Európai Bizottság ellenállását, de ennél fontosabb, hogy Európa "bizonyítsa hatékonyságát az égető problémák megoldásában", mert így lehet erősíteni az EU iránti bizalmat.Christopher Clark a többi között elmondta: már most tapasztalni jeleit annak, hogy Európa megerősödve emelkedik ki a válságból. Így Hollandiában és Németországban is láthatóan gyengül a szélsőséges jobboldali pártok vonzása, és erősödnek a középen elhelyezkedő tényezők.Ez talán a Brexit és Donald Trump amerikai elnök "elrettentő hatásának is köszönhető" - mondta a történész.Arra a kérdésére, hogy ráismer-e az Alvajárók legfőbb alakjaira - a világháború felé sodródó Európa vezetőire - a jelenlegi politikai szereplőkben, azt mondta, hogy a többközpontúságot tekintve a mostani helyzet valóban emlékeztet 1914-re. Azonban a mai vezetők "nem alvajárók", és nem is olyan "politikai autisták", mint az 1914-es esztendő főszereplői, hanem képesek arra, hogy belehelyezkedjenek mások helyzetébe, és körültekintően és "történelmi tudatossággal" kezelik a veszélyeket - mondta a történész.Mark Twain amerikai író híres mondását idézve hozzátette, hogy a történelem nem ismétli magát, de néha rímel.