Németország szigorúan bírságolni tervezi a gyűlöletbeszédnek helyt adó netes cégeket

Németország már 2015-ben nyomatékosan sürgette a Facebookot, a Twittert és a YouTube videomegosztót üzemeltető Google netcégeket, hogy fogadjanak el olyan viselkedési kódexet, amelyben ígéretet tesznek a gyűlülködő tartalmak 24 órán belüli törlésére.



A most előterjesztett törvénytervezet immár jogi kötelezettséggé tenné a törvénytelen tartalmak törlését, a beérkezett panaszok számának bejelentését, és megkövetelné, hogy a szolgáltatók könnyítsék meg a felhasználóknak a sértő tartalmak bejelentését.



A Facebook, a Google és a Twitter képviselői egyelőre nem voltak elérhetőek, hogy kommentálják a tervezett változtatásokat.



Németország eddig is élen járt a világon a gyűlöletkeltő, erőszakkal fenyegető, erőszakos cselekményekre uszító és rágalmazó beszédek elleni törvényi szigorban, de a berlini kormány ezt most a közösségi médiára is ki akarja terjeszteni.



A törvénytervezet komolyan befolyásolhatja azt a több mint fél évtizede folyó vitát, hogy a közösségi média nagyobb felelősséget viseljen-e a felhasználók által közzétett tartalmakért, tekintve, hogy e portálok a hírek egyre fontosabb forrásai lettek.



Németországban e kérdés súlyát növeli, hogy a politikai osztály tart attól, hogy álhírek és rasszista tartalmú bejegyzések terjednek a közösségi portálokon az elmúlt két évben az országba érkezett több mint egymillió migráns rovására, ez pedig befolyásolhatja az idén ősszel tartandó parlamenti választás eredményét.