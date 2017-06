Németországban egyre több menedékkérő vallja magát bűnelkövetőnek a hazatoloncolás elkerülése céljából

Bajorországban a tartományi igazságügyi minisztérium és a müncheni ügyészség összesítése szerint tavaly nyár óta legkevesebb 150 esetben jelentették be menedékkérők, hogy súlyos bűncselekményt követtek el hazájukban. Csak az egyes számú müncheni ügyészségen több mint 40 olyan feljelentést vizsgálnak, amelyben menedékkérő emberölést vállal magára. Az is gyakori, hogy az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet vagy más politikai csoportosulás tagjának vallják magukat, az ügyészség nagyjából 50 ilyen eseten dolgozik.



Az önfeljelentésekben szereplő adatokat eddig egyetlen ügyben sem sikerült megerősíteni, így nem tudni, hogy egyáltalán megtörténtek-e a bevallott bűncselekmények. Az eljárások rendszerint hamar le is zárulnak, mert nem találnak támpontokat a bűncselekmény gyanújának megállapításához.



Az önfeljelentések célja minden bizonnyal a hazatoloncolás elkerülése, ugyanis a menekültügyi szabályok szerint senkit sem visszaküldeni származási országába, ha halálbüntetés vagy súlyos sérelem fenyegeti.



Számos további tartományban is egyre gyakrabban fordulnak elő ilyen esetek. Baden-Württembergben például évek óta megfigyelhető jelenség, hogy a menedékjog megszerzésére csekély eséllyel pályázó kérelmezők bűnelkövetőnek vallják magukat, hogy maradhassanak, de a migrációs válság elmélyülése óta emelkedik az esetek száma, a tartományi igazságügyi minisztérium szerint 60-80 ügy tartozik ebbe a kategóriába.



Hessenben tavaly ősz óta emelkedik az ügyek száma, a frankfurti ügyészség adatai szerint a politikai vonatkozású ügyekkel foglalkozó osztályon több mint 60 eljárást folytatnak menedékkérők ellen önfeljelentés alapján.