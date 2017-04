Az Európai Unió több másik tagállama mellett Németországban is terjed a kanyaró, szerdán megjelent adatok szerint az idén eddig már több megbetegedést regisztráltak, mint tavaly egész évben.



A Bild című lap az egészségügyi minisztérium kimutatását idézve azt írta, hogy 2017-ben április közepéig 331 kanyarós megbetegedést jegyeztek fel, míg 2016-ban 325 ember kapta el a betegséget.



A kanyaró azért terjed, mert nem elég magas az oltottsági arány. A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) legutóbbi, 2015-ös adatai szerint 92,5 százalékos volt a betegség ellen beoltott első osztályos általános iskolás gyermekek aránya, holott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint 95 százalékos arány szükséges ahhoz, hogy a járvány elkerülhető legyen.



Németországban a kanyaró elleni oltás nem kötelező, és a kisgyermekes szülők körében egyre inkább jellemző a védőoltásokkal szembeni ellenállás. A Bild kommentárja szerint a kanyaró járványszerű terjedése is éppen annak tulajdonítható, hogy "túl sok szülő hisz a dajkamesékben", az oltások tudományos tényekkel alá nem támasztott veszélyeiről szóló mendemondákban.



Ezzel szemben fel kell lépni - sürgette kommentárjában a legnagyobb példányszámú német lap. Az "önrendelkezés jogának gyakorlása nem mehet mások egészségének rovására", ezért kötelezővé kell tenni a védőoltást - írták.



Az egészségügyi minisztérium nem kezdeményezi az oltási kötelezettség bevezetését, helyette társadalmi összefogást sürget. A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanságot az orvosok, iskolák, óvodák és a családok "közös erőfeszítésével" el kell oszlatni - mondta a Bildnek a tárca vezetője, Hermann Gröhe, hangsúlyozva, hogy "a kanyaró kiirtása mindannyiunk közös felelőssége".



A kanyaró erősen fertőző betegség, és az esetek többségében ugyan gyógyítható, de halálos kimenetelű komplikációk is előfordulhatnak. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint az Európai Unióban Németország mellett Olaszországban, Belgiumban, Franciaországban, Lengyelországban és Romániában terjed járványszerűen.