˝Nemkívánatos személy˝ lett VI. Fülöp Gironában

Persona non gratának, azaz nemkívánatos személynek minősítette VI. Fülöp spanyol királyt a katalán Girona város közgyűlése szerdai ülésén.



A függetlenséget támogató Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) és Népi Egység (CUP) nevű pártok előterjesztésükben bírálták az uralkodót, amiért nyíltan szembehelyezkedett a katalán "önrendelkezési akarattal".



VI. Fülöp október 3-án televíziós beszédet intézett a nemzethez, amelyben azt mondta, hogy a katalán kormány "ismétlődően, tudatosan és szándékosan" megsértette a törvényeket.



Elfogadhatatlan magatartásukkal veszélybe sodorhatják Katalónia és egész Spanyolország gazdasági és társadalmi stabilitását - hangsúlyozta két nappal az alkotmánybíróság felfüggesztő határozata ellenére megtartott katalán függetlenségi népszavazás után.



A város a spanyol uralkodó mellett nemkívánatos személynek minősítette Enric Millót, a spanyol kormány katalóniai megbízottját is.



A határozat valójában politikai állásfoglalás, konkrét jogi következménye nem lesz.



Girona városát 2015 őszéig Carles Puigdemont jelenlegi katalán elnök irányította, aki elnökké választásakor mondott le a polgármesterségről, de családjával jelenleg is ott él.