Nemzedékváltásra készül Kuba a választásokkal

Kuba hatalmi nemzedékváltásra készül, a forradalom történelmi szereplőinek helyébe fiatalabb, de az elődök által kijelölt utat lényegesen meg nem változtató politikusokat jelöltek a vasárnap megrendezendő általános választásokon, amelyen több mint 8 millió kubait várnak az urnákhoz.



Nem várható meglepetés, már csak azért sem, mert a szavazók pontosan annyi, 605 jelöltre adhatják voksukat, amennyi hely van az állam legfelsőbb szervében, az alkotmányozó és törvényhozó jogkörrel is felruházott Néphatalom Nemzetgyűlésben (Asamblea Nacional del Poder Popular). A képviselőket, az államilag jóváhagyott jelölteket öt évre választják, minden körzetben csak egy jelölt indul.



A képviselők azután maguk közül választják meg a 31 tagú Államtanácsot, amelynek jelenlegi elnöke - egyben az államfő és a végrehajtó hatalmat gyakorló kormány feje - Raúl Castro, aki bátyjától, a nemrég elhunyt Fidel Catrótól vette át az elnöki posztot.



Raúl Castro áprilisban távozik a hatalomból, s már jelezte, hogy nem kíván indulni újra. Szinte biztosnak látszik, hogy utóda az 57 éves Miguel Díaz-Canel lesz. Ő már a forradalom után született, akárcsak a megválasztandó majdani képviselők. A karibi szigetországban senkinek sincs kétsége afelől, hogy az ország jövendő vezetői, honatyái hűségesen folytatják majd a Castro testvérek által hat évtizeden keresztül követett, a forradalom hagyományaira, a kommunista elvekre hivatkozó politikát, amely óvatos reformokat is hajlandó volt bevezetni.



Díaz-Canel, aki jelenleg elnökhelyettes, korábban pedig a felsőoktatási tárcát vezette, a Kubai Kommunista Párt berkeiben formálódott hűséges, megbízható káderré, és már a kommunista ifjúsági szervezetben megszilárdult a "nagy öregektől" örökölt világnézete. Miniszterelnök-helyettesként Raúl Castro árnyékában, a második ember diszkrét helyét foglalta el, de hírügynökségek emlékeztetnek, hogy az utóbbi időben határozottabban hallatta hangját. Több nyilvános szereplése során védelmébe vette a szocialista modellt, és támadta az ellenzékieket, a kormánykritikus médiát, akárcsak a sarjadzó magánszektor vállalkozóit.



Arturo Lólez-Levy, a texasi egyetem tanszékvezetője az EFE spanyol hírügynökségnek úgy vélekedett, hogy Miguel Díaz-Canel személye kétségtelenül szimbolikus nemzedékváltást jelez, amennyiben most először nem a fegyveres erők kötelékéből kerül ki az ország elnöke, ilyen értelemben tehát valóban a "castroizmus" egyfajta lezárásának tekinthető a mostani választás. A professzor hozzátette ugyanakkor, hogy az új elnök politikája a lényeget illetően nem fog különbözni attól, amilyet Raúl Castro folytatna, ha egy harmadik mandátumot is betöltene.



A 86 esztendős Raúl Castro a továbbiakban sem fogja elengedni az új politikusi nemzedék kezét, hiszen 2021-ig a párt első titkári tisztségét látja el. Ebben a minőségében amolyan "stabilizáló, egyensúly-teremtő" szerepet tölt majd be az új nemzedék tagjaiból alakuló különféle belső irányzatok között - vélik külföldi megfigyelők.