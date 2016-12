Nemzeti parkot akarnak létrehozni az óriáspandáknak Kínában

Nemzeti park létrehozását tervezik az óriáspandák számára Kínában, az illetékesek már a központi kormány elé terjesztették a kezdeményezést.



A tervezet szerint az összes természetvédelmi területet, parkot, maradványfoltot, ahol a veszélyeztetett állatok élnek egyetlen nemzeti parkba vonnák össze, amely egyebek között megoldást jelenthet a maradányfoltokon, elszigetelten élő állatok gondozására is.



Kínában ma már 67 óriáspanda-rezervátum van, de élőhelyük szétszórtsága jelenti a legnagyobb veszélyt a faj fennmaradása szempontjából - magyarázta Csen Feng-hszüe, a kínai erdőgazdálkodási hatóság helyettes vezetője.



Vadon mintegy kétezer óriáspanda él, leginkább a délnyugat-kínai Szecsuán és Sanhszi tartományokban, és mintegy 400 fogságban.



A nemzeti parkba kerülne a délnyugat-kínai Szecsuan tartományban lévő csengtui pandavédelmi és kutatóközponttól mintegy 60 kilométerre fekvő tucsiangjeni óriáspandavédelmi központ, amely a világ egyetlen "idősotthona" pandák számára.



A központban nyolc idős állat él, köztük a világ legidősebb hímje, a 31 éves Pan Pan.



Az óriáspandákat húszéves koruk fölött tartják idősnek.



Pan Pan, akinek a neve várakozást jelent kínaiul, 1985-ben született vadon Szecsuánban. Később befogták és a pandavédelmi központba vitték. Az idős hímnek több mint 130 leszármazottja van, a világon fogságban élő pandák mintegy egynegyede valamilyen fokon rokonságban van vele.



A panda nagypapánál idén júniusban rákot diagnosztizáltak, és az idős korral összefüggő számos betegség is sújtja - mondta Tan Cseng-pin, az állat gondozója.



Ezért manapság napjait zárt helyen tölti, holott a szerdán beköszöntött tél a pandák egyik kedvenc időszaka.



Tan hangoztatta, hogy az idős pandák számára különleges téli étrendet állítottak össze. Kukoricalisztből készült kenyeret adnak a legyalult bambuszlevelekhez, hogy rossz fogaikkal könnyebben tudják elfogyasztani kedvenc táplálékukat. Kapnak továbbá tojást, tejet és más tápláló finomságot, és ha hűvösebbre fordul az idő, még a fűtést is bekapcsolják nekik.