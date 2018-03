Nemzetközi embercsempész-hálózatot számolt fel a szlovén rendőrség, a gyanú szerint a bűnbanda tagjai tavaly október óta legkevesebb 80 migránst szállítottak be illegálisan az országba - közölte a koperi rendőrség pénteken.



A felderítő akció során kilenc embert tartóztattak le, köztük hat koszovói, egy szlovén, egy horvát és egy szerb állampolgárt. Legtöbbjüknek volt ideiglenes lakcíme Szlovéniában. Többségében Koszovóból, de Törökországból és Afganisztánból is csempésztek illegális migránsokat az országba. A nyomozásba más országok rendőrségei is bekapcsolódtak.



A hálózatot két 31 éves koszovói állampolgár vezette, egyiknek Slovenske Konjicen, a másiknak Mariborban volt bejelentett szlovén lakcíme. Koszovóból Horvátországba, majd onnét Szlovéniába szállították a migránsokat.



A legtöbb illegális határsértést Szlovénia délnyugati részén, Koper környékén követték el. A migránsoktól fejenként 3-4 ezer eurót kértek, hogy Ausztriába, Olaszországba és Svájcba szállítsák őket. A nyomozással érintett időszakban a vádak szerint 230 ezer euró törvénytelen haszonra tettek szert.



2016 márciusában a nyugat-balkáni útvonalon található országok fokozatosan lezárták határaikat az illegális bevándorlók előtt. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy az adott országban akarnak menedéket kérni. Ha mégis határsértést követ el valaki, a hatóságok visszakísérik az államhatárra, és visszaküldik abba az országba, ahonnan érkezett.



Kivételt képeznek az eljárás alól azok, akik közvetlen életveszélyben vannak vagy egészségügyi ellátásra szorulnak, továbbá a felnőtt kísérő nélkül érkező 14 éven aluli gyerekek.



A rendőrség adatai szerint a kétmilliós Szlovéniában 2015 októbere óta félmillió közel-keleti menekültet vettek nyilvántartásba, akiknek azonban csak töredéke kért menedékjogot az országban.