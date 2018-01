New York is perli az olajvállalatokat a klímaváltozás költségeiért

Bill de Blasio polgármester szerdán jelentette be, hogy a város kártérítést követel az öt legnagyobb magánbefektetői tulajdonban lévő fosszilis üzemanyagcégtől, hogy több milliárd dollárral kompenzálják a klímaváltozás hatásai miatt New York védelmére fordított költségeket.



A keresetben megnevezett öt cég a BP, a Chevron, a ConocoPhillips, az Exxon Mobil és a Royal Duth Shell, amelyek "szándékosan megtévesztő kampányt folytattak a globális felmelegedésről és hatásairól, és tagadták azt" - olvasható a New York-i önkormányzat közleményében.



A kártérítést a klímaváltozás előidézte olyan költségek kompenzálására fordítják, amelyeket eddig az önkormányzat állt, valamint a jövőbeli várható költségekre. Ezek között van az a 20 milliárd dolláros program, amelynek keretében a várost ellenállóvá akarják tenni a tengerszint-emelkedésnek, a heves viharoknak és a hőmérsékletemelkedésnek.



Hasonló kerestet nyújtott már be bíróságokhoz a San Franciscó-i és az oaklandi önkormányzat.



De Blasio azt is közölte, hogy a város 189 milliárd dolláros nyugdíjalapja megválik a következő öt évben a fosszilis üzemanyaggyártókba történt befektetéseitől, ez ötmilliárd dollár értékű részvényt érint mintegy 190 kőolajipari cégben.