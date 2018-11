Nőket, gyerekeket felhasználva törnének be a migránsok - Trump bekeményít

Az adatok szerint falanxokkal, vagyis nagyobb csoportokban kísérelhetik meg az áttörést az Egyesült Államokba a mexikói-amerikai határon feltorlódott közép-amerikai migránsok - közölte Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



Hozzátette: miközben az ókori görögöknél fegyveresek biztosították a falanxok széleit, most nőket és gyerekeket készülnek a szélekre állítani a könnyebb átjutás reményében.



Az egyetemi tanár felidézte, hogy a helyi mexikói lakosság már tiltakozott a migránsok jelenléte ellen. Szerinte lázadásokra lehet számítani, mert elkerülhetetlen lesz Tijuanában egy menekülttábor létrehozása. Annál is inkább, mert aki a zöldhatáron próbál átjutni az Egyesült Államokba, automatikusan kizárja a tartózkodási engedély megszerzésének lehetőségét - mondta a szakértő.



Korábban írtuk:

Donald Trump új intézkedéseket tervez a migránsok belépésének megakadályozására



Donald Trump amerikai elnök és kormányzata várhatóan új intézkedéseket hoz az illegális migránsok belépésének megakadályozására a The Washington Post című lap szerdai értesülései szerint.



A lap úgy tudja, az amerikai belbiztonsági minisztérium pénteken lépteti életbe a Maradj Mexikóban című intézkedéscsomagot. Ennek értelmében a migránsoknak a határ mexikói oldalán kell megvárniuk kérelmük elbírálását.



Az eddigi gyakorlat szerint az illegális határátlépők - ha valahogyan mégis sikerült átjutniuk a zöldhatáron - amerikai területen várhatták meg kérelmük hosszas bírósági eljárás utáni elbírálását. Donald Trump azonban mindenképpen véget akar vetni ennek a "csípd el és engedd el" néven emlegetett gyakorlatnak, mert a tapasztalatok szerint az elfogott, majd szabadon bocsátott illegális migránsok elsöprő többsége eltűnt valahol az Egyesült Államokban.



Az amerikai elnök október elején arról hozott rendeletet, hogy aki illegálisan lépi át a határt, az nem adhat be menedékkérelmet. Ezt a rendeletet azonban a héten egy szövetségi bíró átmeneti időre felfüggesztette. A kormányzat azonban nem tett le arról a szándékáról, hogy elejét vegye a migránskaravánokkal érkezők beözönlésének, és ezt a célt szolgálná a belbiztonsági minisztérium intézkedése. A The Washington Post információi szerint az elnök és tanácsadói, valamint a belbiztonsági tárca képviselői még kedden egyeztettek erről a Fehér Házban.



A lap birtokába került minisztériumi feljegyzés szerint a migránsoknak bizonyítaniuk kell, hogy Mexikó - ahol jelenleg tartózkodnak - nem biztonságos ország, valamilyen fenyegetéstől vagy üldöztetéstől kell ott tartaniuk. Aki ezt nem tudja igazolni, az nem léphet be az Egyesült Államokba, és a határról vissza is fordítják.



A Maradj Mexikóban című intézkedéscsomag alapvető szakítás az eddigi politikai gyakorlattal. Eddig ugyanis a menedékkérőknek azt kellett igazolniuk, hogy fenyegetésnek és üldöztetésnek a hazájukban vannak kitéve, ott, ahonnan útra keltek, és ezt a fenyegetettséget kellett hosszadalmas bírósági eljárás keretében igazolniuk már az Egyesült Államok területén.



A Fehér Ház nem kommentálta a The Washington Post értesüléseit, a belbiztonsági minisztérium szóvivője Katie Waldman pedig közleményben tudatta, hogy az új intézkedéseket nem ezen a héten vezetik be.



Nem tudni, hogy az amerikai kormányzat egyeztetett-e ezekről az intézkedésekről a december elsején hivatalba lépő új mexikói elnök, Andrés Manuel López Obradorral, vagy az átmeneti időszakot levezénylő munkatársaival. A The Washington Postnak nevük elhallgatását kérő mexikói tisztségviselők azt mondták: az ország törvényei nem teszik lehetővé, hogy egy másik országban menedéket kérők Mexikóban tartózkodhassanak huzamosabb ideig.



A kaliforniai San Diegóval szemben, a mexikói oldalon fekvő Tijuanában a Fox televízió tudósítása szerint a migránskaravánnak már több mint háromezer tagja várakozik. Sebtében felállított sátrakban, vagy az utca porában élnek, a helybéliek élénk tiltakozása közepette. A tijuanaiak tüntetnek a migránsok ellen, és Donald Trump jelszavát kölcsönözve Mexikó az első!, és Tijuana a tijuanaiaké feliratú táblákkal protestálnak.