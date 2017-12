Nőket szófogadásra tanító iskolát zártak be Kínában

Az fushuni oktatási hivatal szerint az intézet, amely azt állította, hogy "tradicionális értékeket" közvetít, sérti az alapvető szocialista értékeket - írja a BBC Egy internetre felkerült videó arról árulkodik, hogy az oktatók az órákon a nemek közti egyenlőtlenséget hirdetik, a nőknek azt tanácsolják, hogy ne üssenek vissza, ha bántalmazták őket. A vírusként terjedő videót a Video Pear híroldalon tették közzé, amelyben azt is mondják a nőknek, hogy ne próbáljanak karriert építeni, és feltétel nélkül engedelmeskedjenek az apjuknak, férjüknek és fiaiknak.Egy másik "tanács" úgy szólt, hogy ne vitatkozzanak, ha szidják őket, és soha ne váljanak el. A tanárok arra is figyelmeztetnek, hogy ha egy nő három férfinál többel létesít szexuális kapcsolatot, akkor a sperma mérgezővé válik és meg is ölheti őket."Bármit is kérjen tőled a férjed, a válaszod: 'Igen, azonnal.'" - hangzik el az egyik oktató részéről.A videóban azt is megmutatták, hogy a nők különböző háztartási munkákat végeznek, a padlót és a WC-t suvickolják.A Global Times lap szerint a 2011-ben nyitott intézmény több alkalmazottja is tiltakozott a bezárás ellen, az újságnak úgy nyilatkoztak, hogy az általuk közvetített tradicionális értékeket a videó kiforgatja.A fushuni oktatási iroda állaspontja szerint az intézmény tanításai erkölcstelenek, és azonnal be kell zárni azt. A hatóságok ugyancsak sürgettek egy szélesebb körű ellenőrzést a hasonló intézmények megtalálására.