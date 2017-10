Nőnek öltözött, hogy elkerülje a letartóztatást - videó

Női ruhába bújt és parókát tett a fejére egy 18 éves baltimore-i férfi, hogy elkerülje a letartóztatást.A nem mindennapi ügy úgy kezdődött, hogy a járőröző rendőröknek gyanús lett egy arany színű Honda Accord sofőrje. Megpróbálták igazoltatni, de a férfinak sikerült meglógnia előlük.A sofőr, Jamie Bull hazament, ahová nem sokkal később az egyenruhások is megérkeztek, majd felszólították a bent lévőket, hogy jöjjenek ki. Jamie ekkor öltözött nőnek. Ügyetlen álcája azonban nem tévesztette meg a rendőröket. Ráadásul a férfit bajsza és mély hangja is elárulta.A lebukás pillanatait az egyik rendőr testkamerája meg is örökítette.A férfi otthonában lőfegyvereket találtak. Letartóztatták.