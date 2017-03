Nyilvánosságra került Trump 2005-ös adóbevallásának részlete

A dokumentumrészlet szerint Donald Trump 2005-ben 153 millió dollárt keresett, és 36,5 millió dollár jövedelmi adót fizetett.



Abból a két oldalból, amely a baloldali televízió birtokába került, kiderül, hogy ugyanabban az évben Trump 103 milliós veszteségről is számot adott, noha a kiszivárgott dokumentum a részletekre már nem tér ki.



Az adót az ingatlanmágnás az akkor érvényes 24,5 százalékos adókulcs szerint fizette, szemben az átlagamerikai 10 százalékos adókulcsával. Ez kevesebb annál a 27,4 százalékos kulcsnál, amelyet az egymillió dolláros vagy annál nagyobb jövedelemre szert tevő adófizetőknek megállapítottak. Az akkor érvényben lévő törvények szerint azonban a nagy anyagi veszteséget elszenvedő vállalkozók a veszteség elkönyvelése utáni években adólevonással élhettek. Donald Trump ezt a törvény adta lehetőséget vette igénybe, hiszen 1995-ben a kaszinói miatt mintegy 900 millió dolláros veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.



A The New York Times című napilap egyébként már tavaly, az elnökválasztási kampány idején utalt arra, hogy Trump korábban olyan nagy veszteséget könyvelt el, amely lehetővé tette számára, hogy 18 éven keresztül ne kelljen jövedelemadót fizetnie.



A Fehér Ház kedden késő este közleményben reagálva szintén ezt az összeget említette meg, de leszögezte azt is, hogy az információk megjelentetése a televíziós műsorban törvénysértő volt. "Annyira elkeseredetten küzdenek a nézettségért, hogy még törvényt is sértenek azért, hogy egy több mint egy évtizeddel ezelőtti adóbevallás két oldalát bemutathassák" - fogalmazott az elnöki hivatal közleménye.



Rachel Maddow műsorvezető arra hivatkozott, hogy egy független hírportál újságírója adta neki a dokumentumot, az adóügyekkel foglalkozó hírportál munkatársa, David Cay Johnston pedig azt állította, hogy postán kapta őket.



Donald Trump mindig visszautasította, hogy nyilvánosságra hozza adóbevallásait, s az amerikai sajtó jó része tavaly óta fel-felmelegíti a témát. A demokraták elnökjelöltje, Hillary Clinton választási kampányának egyik fő témájává tette Trump adóbevallását.